لجنة الجودة في السورية للمخابز تكثّف جولاتها لضبط معايير إنتاج الخبز في دمشق

دمشق-سانا

نفذت لجنة الجودة والمقاييس في المؤسسة السورية للمخابز، اليوم الخميس، جولة رقابية شملت عدداً من المخابز في محافظة دمشق، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على عمليات الإنتاج وضمان وصول رغيف الخبز إلى المواطنين وفق المواصفات المعتمدة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في المؤسسة، مضر ديوب، في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة ركزت على التحقق من التزام المخابز بالمعايير الفنية، ولا سيما قياس قطر الرغيف ومطابقة شرحة الخبز للمواصفات، إضافة إلى فحص جودة العجين وسماكته، والتأكد من وزن الربطات وعدد الأرغفة لضمان عدم وجود أي نقص، كما شملت الجولة تقييم درجة النضج وسلامة التخمير بما يضمن جودة التصنيع وصلاحية الخبز للاستهلاك.

وبيّن ديوب أنه تم تسجيل عدد من الملاحظات بحق بعض المخابز، مؤكداً استمرار تنفيذ الجولات المفاجئة وتعزيز الرقابة الدورية للحفاظ على جودة رغيف الخبز وحماية حقوق المستهلك.

وتواصل الجهات المعنية في دمشق تكثيف رقابتها على المخابز ضمن خطة تهدف إلى ضبط جودة الإنتاج ورفع مستوى الالتزام بالمواصفات القياسية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالخدمات المقدمة وضمان وصول الخبز بجودة مناسبة.