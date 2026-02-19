ارتفاع الذهب والنفط مع استمرار التوتر بين أمريكا وإيران

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل استمرار ارتفاع الدولار، وقبيل صدور بيانات تضخم أمريكية.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” أن سعر التسليم الفوري للذهب ارتفع بنحو 0.2 % إلى 4988.95 دولاراً للأونصة، فيما استقر سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر مسجلاً 5007 دولارات للأونصة.

أما سعر الفضة، فقد ارتفع سعر التسليم الفوري بنحو 1 % إلى 77.92 دولاراً للأونصة.

وسجل الدولار أعلى ⁠مستوى له في أكثر من أسبوع، ما يجعل المعدن النفيس المسعر به أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي السياق نفسه سجلت أسعار النفط ارتفاعاً أيضاً خلال تعاملات اليوم، مواصلة مكاسب بلغت 4 % في الجلسة الماضية، بالتزامن مع تقييم المستثمرين المساعي الأمريكية الإيرانية لحل خلافهما.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.2 % إلى 70.52 دولاراً للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.3 % مسجلة 65.39 دولاراً للبرميل.

وكان المؤشران قد ارتفعا بأكثر من 4 % عند التسوية أمس الأربعاء مسجلين أعلى مستوياتهما منذ ال 30 من كانون الثاني الماضي، في وقت يقوم فيه المتعاملون بتقييم احتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات وسط مخاوف من صراع بين أمريكا وإيران.