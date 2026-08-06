النفط يتراجع مع تنامي آمال التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز

طوكيو-سانا
تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع تنامي التفاؤل بإمكان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، يمهّد لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 37 سنتاً، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 79.08 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتاً، أو 0.7 بالمئة، إلى 74.69 دولاراً للبرميل.
ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي في شركة “نومورا” للأوراق المالية يوكي تاكاشيما قوله: إن ضغوط البيع ظهرت عقب تقارير أشارت إلى إحراز تقدم في المحادثات بين إيران وسلطنة عُمان.
وأوضح تاكاشيما أن الأسعار عادت إلى المستويات التي سجلتها عند التوصل إلى الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في الـ17 من حزيران الماضي، في ظل ترقب الأسواق إمكان التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأشار إلى أن المخاوف من تأثير الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي في حركة الملاحة بالبحر الأحمر لا تزال تحد من التفاؤل بشأن إنهاء اضطرابات الشحن في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 2.5 مليون برميل، لتصل إلى 407 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الـ31 من تموز الماضي، خلافاً لتوقعات المحللين بانخفاضها 1.5 مليون برميل.
ويأتي تراجع أسعار النفط بعدما سجل خام برنت ارتفاعاً طفيفاً عند تسوية تعاملات أمس الأربعاء، بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة على انخفاض محدود، وسط متابعة الأسواق تطورات الأوضاع الجيوسياسية وبيانات العرض والطلب.