النفط يتراجع مع تنامي آمال التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز

طوكيو-سانا‏

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع تنامي التفاؤل بإمكان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، يمهّد لإعادة ‏فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.‏

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 37 سنتاً، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 79.08 دولاراً للبرميل، ‏فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتاً، أو 0.7 بالمئة، إلى 74.69 دولاراً للبرميل.‏

ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي في شركة “نومورا” للأوراق المالية يوكي تاكاشيما قوله: إن ضغوط البيع ظهرت ‏عقب تقارير أشارت إلى إحراز تقدم في المحادثات بين إيران وسلطنة عُمان.‏

وأوضح تاكاشيما أن الأسعار عادت إلى المستويات التي سجلتها عند التوصل إلى الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة ‏وإيران في الـ17 من حزيران الماضي، في ظل ترقب الأسواق إمكان التوصل إلى اتفاق نهائي.‏

وأشار إلى أن المخاوف من تأثير الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي في حركة الملاحة بالبحر الأحمر لا تزال تحد من ‏التفاؤل بشأن إنهاء اضطرابات الشحن في منطقة الشرق الأوسط.‏

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار ‌‏2.5 مليون برميل، لتصل إلى 407 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الـ31 من تموز الماضي، خلافاً لتوقعات ‏المحللين بانخفاضها 1.5 مليون برميل.‏

ويأتي تراجع أسعار النفط بعدما سجل خام برنت ارتفاعاً طفيفاً عند تسوية تعاملات أمس الأربعاء، بينما أنهى خام غرب ‏تكساس الوسيط الجلسة على انخفاض محدود، وسط متابعة الأسواق تطورات الأوضاع الجيوسياسية وبيانات العرض ‏والطلب.‏

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