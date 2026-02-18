جولة رقابة تموينية في سوق برزة بدمشق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

دمشق-سانا

نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق اليوم الأربعاء جولة رقابية على عدد من الفعاليات التجارية، في سوق برزة بدمشق، ضمن إطار الجهود المستمرة، لضبط المخالفات وحماية المستهلك مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد مدير التجارة الداخلية في دمشق غياث بكور، في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية كثفت دورياتها الرقابية على الفعاليات التجارية في مختلف أسواق العاصمة، مع حلول شهر رمضان المبارك، بهدف ضمان سلامة المواد الأساسية على مائدتي الإفطار والسحور لدى الصائمين.

وأوضح بكور أن الدوريات تركز على التدقيق في سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مبيناً أنه تم سحب عينات متعددة ومتنوعة من مختلف المواد الغذائية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية، إلى جانب متابعة إعلان الأسعار بشكل واضح، والتأكد من توافر المواد الأساسية في الأسواق.

وبين بكور أن المديرية تتابع الشكاوى الواردة، عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بحماية المستهلك، أو من خلال الاتصالات الهاتفية والرسائل عبر الواتساب، إضافة إلى المراجعات المباشرة للمديرية، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المستهلك، وضمان طرح منتجات سليمة وصحية، والإعلان عن الأسعار بشكل واضح لدى جميع الفعاليات التجارية.

من جهته أوضح لؤي ضاهر أحد المراقبين في المديرية أن الدوريات تتوجه إلى الأسواق، بناء على مهام رسمية صادرة عن المديرية، حيث يتم إبراز المهمة لصاحب الفعالية، والبدء بالكشف على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء والإعلان عن الأسعار، وتداول الفواتير النظامية.

بدوره ذكر راشد مطيط مراقب آخر أن دورية اليوم شملت منطقة مساكن برزة وسوق الخضار بالمنطقة، حيث تمت زيارة عدد من محال الفروج والألبان والأجبان، وتنظيم عدة ضبوط بحق المخالفين نتيجة عدم التقيد بالاشتراطات الصحية، أو عدم إبراز فواتير نظامية، مؤكداً أن الدوريات مستمرة بشكل يومي حتى خلال أيام العطل والأعياد.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، أغلقت خلال الأيام الماضية، عدداً من الفعاليات التجارية المتخصصة في بيع وتجهيز اللحوم في مناطق عدة بالمدينة، بسبب ارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى مخالفات لاشتراطات الصحة والسلامة العامة.