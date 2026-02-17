وزير المالية يبحث مع القائمة بأعمال السفارة الهندية تنشيط التعاون الاقتصادي والمالي

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع القائمة بأعمال سفارة الهند في سوريا، رينو يداف، سبل تنشيط التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، ومعالجة ملف الخطوط الائتمانية الهندية.

وشدد الوزير برنية خلال اجتماع مشترك في مبنى وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، على أهمية إعادة انخراط الهند في الاقتصاد السوري، وتعزيز التعاون، مؤكداً الانفتاح على الشركات الهندية في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية المالية.

من جانبها، أكدت القائمة بالأعمال، حرص بلادها على تفعيل التعاون الاقتصادي والمالي، مشيرةً إلى اهتمام شركات هندية بدخول السوق السورية، ولا سيما في مجال التكنولوجيا المالية، إضافة إلى استعداد الهند للمساهمة في بناء القدرات.

واتفق الجانبان على متابعة التواصل بشأن خطوط الائتمان، وعقد اجتماع فني عبر الاتصال المرئي لبحث التفاصيل، ومتابعة التنسيق في برامج بناء القدرات والتدريب.

وتندرج العلاقات الاقتصادية بين سوريا والهند، في سياق التعاون التاريخي القائم بين البلدين، حيث شكلت الخطوط الائتمانية إحدى أدوات دعم المشاريع التنموية في سوريا، إلى جانب مجالات التعاون في التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يعزز فرص توسيع الشراكات الاقتصادية والمالية في المرحلة المقبلة.