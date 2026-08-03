ورشة عمل بدمشق تناقش تقنية‎ “Novo Crete” ‎المستخدمة في إنشاء وصيانة الطرق

دمشق-سانا
ناقشت ورشة العمل الافتراضية المتخصصة، التي نظمتها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدمشق عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم الإثنين تقنية “Novo Crete” المستخدمة في إنشاء وصيانة الطرق، بمشاركة خبراء من وزارتي النقل والتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، وشركة IBS الألمانية، وبحضور وزير النقل السوري يعرب بدر، وذلك في إطار تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات.
وتضمنت الورشة عرضاً للتقنية المستخدمة في معالجة الطبقات السطحية والسفلية للطرق، والتي تعتمد على إضافة مادة مسحوقية إلى الإسمنت بنسبة لا تتجاوز 2 بالمئة، ثم خلطها مع التربة الموجودة في موقع التنفيذ، بما يعزز قدرة تحمل طبقات الطريق ومرونتها ومتانتها، مع إمكانية استخدامها لتثبيت مختلف أنواع الترب.
وأوضح الخبراء، أن التقنية تسهم في خفض تكاليف إنشاء وصيانة الطرق على مدى دورة حياتها، من خلال تنفيذ طرق بعمر تشغيلي يتجاوز 30 عاماً، إلى جانب ترشيد استخدام الموارد، والحد من النفايات الناتجة عن أعمال الإنشاء والصيانة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يدعم الاستدامة البيئية.
كما استعرض المشاركون نماذج لمشاريع طرق نُفذت باستخدام التقنية، وناقشوا مقترحاً تقدمت به شركة IBS لتنفيذ مشروع تجريبي بدعم من وزارة النقل الألمانية، بهدف تقييم أداء التقنية ميدانياً ودراسة إمكانية اعتمادها في مشاريع الطرق المستقبلية، إضافة إلى مناقشة آليات تطبيق التقنية، وجدواها الاقتصادية، ومدى ملاءمتها لطبيعة الترب والظروف المحلية.
وأكد الوزير بدر اهتمام الوزارة بمواكبة أحدث التقنيات في إنشاء وصيانة الطرق والاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير البنية التحتية، مرحباً بمقترح تنفيذ المشروع التجريبي، لما يمثله من أهمية في تقييم التقنية عملياً ودراسة إمكانية توظيفها في المشاريع الوطنية.
شارك في الورشة من الجانب الألماني رئيسة قسم الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية أنيسة شماس، ورئيس قسم الرقمنة في قطاع البناء في الوزارة الاتحادية الألمانية للنقل كريستيان شلوسر، والمهندس زاهر البكور، والدكتور إياد رمضان، فيما شارك من الجانب السوري مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار، ومدير النقل البري علي إسبر، وعدد من المديرين والمهندسين والفنيين في المؤسسة.
وتعمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل على إدارة وصيانة وتطوير شبكة الطرق العامة في مختلف المحافظات، بما يضمن استمرارية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتأتي هذه الخطة ضمن توجه حكومي أوسع لتحسين البنية التحتية، وتعزيز السلامة المرورية ودعم التعافي الخدمي تدريجياً في قطاع النقل.