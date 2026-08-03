ورشة عمل بدمشق تناقش تقنية‎ “Novo Crete” ‎المستخدمة في إنشاء وصيانة الطرق

دمشق-سانا‏

ناقشت ورشة العمل الافتراضية المتخصصة، التي ‏نظمتها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدمشق عبر ‏تقنية الاتصال المرئي اليوم الإثنين تقنية‎ “Novo ‎Crete” ‎المستخدمة في إنشاء وصيانة الطرق، بمشاركة ‏خبراء من وزارتي النقل والتعاون الاقتصادي والتنمية ‏في ألمانيا، وشركة‎ IBS ‎الألمانية، وبحضور وزير النقل ‏السوري يعرب بدر، وذلك في إطار تعزيز التعاون الفني ‏وتبادل الخبرات‎.‎

وتضمنت الورشة عرضاً للتقنية المستخدمة في معالجة ‏الطبقات السطحية والسفلية للطرق، والتي تعتمد على ‏إضافة مادة مسحوقية إلى الإسمنت بنسبة لا تتجاوز 2 ‏بالمئة، ثم خلطها مع التربة الموجودة في موقع التنفيذ، ‏بما يعزز قدرة تحمل طبقات الطريق ومرونتها ومتانتها، ‏مع إمكانية استخدامها لتثبيت مختلف أنواع الترب‎.‎

وأوضح الخبراء، أن التقنية تسهم في خفض تكاليف إنشاء ‏وصيانة الطرق على مدى دورة حياتها، من خلال تنفيذ ‏طرق بعمر تشغيلي يتجاوز 30 عاماً، إلى جانب ترشيد ‏استخدام الموارد، والحد من النفايات الناتجة عن أعمال ‏الإنشاء والصيانة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يدعم الاستدامة البيئية‎.‎

كما استعرض المشاركون نماذج لمشاريع طرق نُفذت ‏باستخدام التقنية، وناقشوا مقترحاً تقدمت به شركة‎ IBS ‎لتنفيذ مشروع تجريبي بدعم من وزارة النقل الألمانية، ‏بهدف تقييم أداء التقنية ميدانياً ودراسة إمكانية اعتمادها ‏في مشاريع الطرق المستقبلية، إضافة إلى مناقشة آليات ‏تطبيق التقنية، وجدواها الاقتصادية، ومدى ملاءمتها ‏لطبيعة الترب والظروف المحلية‎.‎

وأكد الوزير بدر اهتمام الوزارة بمواكبة أحدث التقنيات ‏في إنشاء وصيانة الطرق والاستفادة من الخبرات الدولية ‏لتطوير البنية التحتية، مرحباً بمقترح تنفيذ المشروع ‏التجريبي، لما يمثله من أهمية في تقييم التقنية عملياً ‏ودراسة إمكانية توظيفها في المشاريع الوطنية‎.‎

شارك في الورشة من الجانب الألماني رئيسة قسم الشرق ‏الأوسط في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون ‏الاقتصادي والتنمية أنيسة شماس، ورئيس قسم الرقمنة ‏في قطاع البناء في الوزارة الاتحادية الألمانية للنقل ‏كريستيان شلوسر، والمهندس زاهر البكور، والدكتور ‏إياد رمضان، فيما شارك من الجانب السوري مدير ‏المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ ‏نجار، ومدير النقل البري علي إسبر، وعدد من المديرين ‏والمهندسين والفنيين في المؤسسة‎.‎

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وتعمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة ‏النقل على إدارة وصيانة وتطوير شبكة الطرق العامة في ‏مختلف المحافظات، بما يضمن استمرارية الحركة ‏المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتأتي هذه ‏الخطة ضمن توجه حكومي أوسع لتحسين البنية التحتية، ‏وتعزيز السلامة المرورية ودعم التعافي الخدمي تدريجياً ‏في قطاع النقل‎.‎