النقد الدولي: أمن الطاقة على المحك جراء التصعيد في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

أكدّ صندوق النقد الدّولي اليوم الخميس، أنّ أمن الطاقة في معظم دول آسيا والعالم على المحك، جراء التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة الإندبندنت عن المديرة العامة للصندوق كريستينا جورجيفا، قولها خلال مؤتمر “آسيا 2050” في العاصمة التايلاندية بانكوك: إنّ “الاضطرابات المتصاعدة ستؤثر على أسعار الطاقة العالمية، ومعنويات السوق ومعدلات النمو والتضخم، ما يفرض متطلبات جديدة على صانعي السياسات”.

وشدّدت جورجيفا على ضرورة وجود استراتيجيات متينة، وقوة مالية ومرونة في مواجهة التقلبات.

وسجّلت أسعار النفط ارتفاعاً بنحو 3% خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط تنامي المخاوف من استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي يمر من خلاله 20% من واردات النفط العالمية، و20% من الغاز الطبيعي المسال.