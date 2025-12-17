‏وزير السياحة لـ سانا: إلغاء قانون قيصر فرصة لتعزيز الثقة الدولية وفتح مسارات تعاون جديدة 

‏دمشق-سانا

‌‏أكد وزير السياحة مازن الصالحاني، أن إلغاء قانون قيصر يشكل نقطة انعطاف تعيد فتح قنوات التفاعل الطبيعي بين سوريا والمنظومة الاقتصادية العالمية، وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الشراكة والانفتاح المسؤول، لافتاً إلى أن هذا التحول ينعكس مباشرة على قطاع السياحة بوصفه من أكثر القطاعات ارتباطاً بالحركة والاستثمار والتواصل بين الشعوب.

‏

‏وقال الوزير الصالحاني في تصريح لمراسلة سانا اليوم: “عازمون على إعادة تموضع سوريا ضمن المنظومة الاقتصادية والسياحية الدولية”، مضيفاً: لم يعد ممكناً فصل مستقبل سوريا عن محيطها الدولي.

‏

‏وأضاف الصالحاني: إن السياحة السورية تدخل اليوم مرحلة مختلفة تقوم على بناء قطاع مستدام وحديث، يرتكز على تطوير المنتج السياحي ورفع جودة الخدمات واستقطاب استثمارات طويلة الأمد، مؤكداً أن إلغاء القيود يعيد لسوريا قدرتها على ترسيخ حضورها كوجهة حضارية وإنسانية فاعلة على مستوى المنطقة.

‏

‏ولفت الصالحاني إلى أن وزارة السياحة تنظر إلى هذا التطور كفرصة استراتيجية لتعزيز الثقة الدولية وفتح مسارات تعاون جديدة، وبناء سياحة حديثة تحترم السيادة الوطنية وتخدم التنمية والاقتصاد والمجتمع على المدى الطويل.

‏

‏وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، متضمناً مادة تنص على إلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ عام 2019؛ لمعاقبة النظام البائد على جرائمه بحق الشعب السوري، وحاز المشروع على تأييد 77 عضواً في مجلس الشيوخ مقابل معارضة 20 عضواً، ليُحال بعد ذلك إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه كي يصبح نافذاً.