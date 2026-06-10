شركة شل: إغلاق مضيق هرمز خلق اضطرابات غير مسبوقة ‏بأسواق الطاقة

لندن-سانا

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة “شل” للطاقة والبتروكيماويات وائل ‏صوان اليوم الأربعاء، أن إغلاق مضيق هرمز منذ بداية الحرب في ‏الشرق الأوسط أدى إلى اضطرابات غير مسبوقة في أسواق الطاقة ‏العالمية، متوقعاً أن تستغرق عودة القطاع إلى حالة التوازن أكثر ‏من سنة‎.‎

ونقلت فرانس برس عن صوان قوله، خلال قمة اقتصادية لكبار قادة ‏الأعمال استضافتها صحيفة “وول ستريت جورنال” في العاصمة ‏البريطانية لندن: “نحن حالياً في اليوم المئة من إغلاق المضيق، ‏وقد أدى ذلك إلى إخراج أكثر من عُشر إمدادات النفط العالمية من ‏الأسواق، إضافة إلى توقف نحو خُمس إنتاج الغاز الطبيعي المسال ‏على مستوى العالم‎”.‎

وأشار صوان إلى أن قارة آسيا هي الأكثر تضرراً من تداعيات ‏الأزمة، موضحاً أن عدداً من الدول، بينها فيتنام وإندونيسيا وتايلاند ‏والهند اضطرت إلى تطبيق إجراءات واسعة لتقنين الوقود، فيما ‏لجأت باكستان والفلبين إلى اعتماد أسابيع عمل من أربعة أيام ‏لترشيد استهلاك الطاقة‎.‎

وتوقع صوان أنه حتى في حال توقف الأعمال القتالية، فإن إعادة ‏التوازن إلى نظام الطاقة العالمي تحتاج نحو عام، وربما أكثر‎.‎

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ28 من شباط ‏الماضي، فرضت إيران إغلاقاً شبه كامل على مضيق هرمز الذي ‏يمرّ منه في الظروف العادية خُمس الإنتاج العالمي من النفط، أي ‏نحو عشرين مليون برميل يومياً‎.‎