شركة شل: إغلاق مضيق هرمز خلق اضطرابات غير مسبوقة ‏بأسواق الطاقة

لندن-سانا
أكد الرئيس التنفيذي لشركة “شل” للطاقة والبتروكيماويات وائل صوان اليوم الأربعاء، أن إغلاق مضيق هرمز منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط أدى إلى اضطرابات غير مسبوقة في أسواق الطاقة العالمية، متوقعاً أن تستغرق عودة القطاع إلى حالة التوازن أكثر من سنة.
ونقلت فرانس برس عن صوان قوله، خلال قمة اقتصادية لكبار قادة الأعمال استضافتها صحيفة “وول ستريت جورنال” في العاصمة البريطانية لندن: “نحن حالياً في اليوم المئة من إغلاق المضيق، وقد أدى ذلك إلى إخراج أكثر من عُشر إمدادات النفط العالمية من الأسواق، إضافة إلى توقف نحو خُمس إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم”.
وأشار صوان إلى أن قارة آسيا هي الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة، موضحاً أن عدداً من الدول، بينها فيتنام وإندونيسيا وتايلاند والهند اضطرت إلى تطبيق إجراءات واسعة لتقنين الوقود، فيما لجأت باكستان والفلبين إلى اعتماد أسابيع عمل من أربعة أيام لترشيد استهلاك الطاقة.
وتوقع صوان أنه حتى في حال توقف الأعمال القتالية، فإن إعادة التوازن إلى نظام الطاقة العالمي تحتاج نحو عام، وربما أكثر.
ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ28 من شباط الماضي، فرضت إيران إغلاقاً شبه كامل على مضيق هرمز الذي يمرّ منه في الظروف العادية خُمس الإنتاج العالمي من النفط، أي نحو عشرين مليون برميل يومياً.