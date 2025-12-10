تداولات سوق دمشق تتجاوز ال 7.4 مليارات ليرة مع تنفيذ ثلاث صفقات ضخمة

دمشق-سانا

تجاوزت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية، خلال جلسة اليوم 7.4 مليارات ليرة سورية، بحجم تداول قدره 1002070 سهماً، موزعة على 330 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

أسهم سجلت ارتفاعاً

وشهدت الجلسة ارتفاعاً في أسعار عدد من الأسهم، أبرزها سهم بنك البركة – سورية بنسبة 4.88% ليغلق عند 2249 ليرة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول عند 391309 أسهم، كما ارتفع سهم بنك قطر الوطني – سورية بنسبة 1.47% ليغلق عند 3549 ليرة، وكذلك سهم بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 4.59% ليصل سعره إلى 2014 ليرة.

كما ارتفع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 2.87% ليغلق عند سعر 2089 ليرة، بينما ارتفع بنك الائتمان الأهلي بنسبة 4.99% ليغلق عند سعر 1363 ليرة، وارتفع سهم شركة إسمنت البادية 4.88% ليصل سعره إلى 50156 ليرة.

في حين، لم تشهد أسهم عدد من الشركات أي تداول، ومنها: بنك الشام، بنك سورية الدولي الإسلامي، بنك سورية والخليج، الشركة السورية الوطنية للتأمين، المجموعة المتحدة للنشر، شركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

صفقة كبيرة

وتميّزت جلسة اليوم بتنفيذ 3 صفقات ضخمة بحجم 397831 سهماً، وبقيمة تجاوزت 5.7 مليارات ليرة سورية، ما ساهم برفع إجمالي قيمة التداولات اليومية.

يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت جلسة أمس، بقيمة تداول إجمالية بلغت 1.106 مليار ليرة سورية، بحجم تداول قدره 205028 سهماً، موزعة على 308 صفقات، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.