نائب وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع لجنة الصناعات الكيميائية في حماة دعم القطاع وتطويره

حماة-سانا

ناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري، باسل عبد الحنان، مع ممثلي لجنة الصناعات الكيميائية في محافظة حماة، سبل دعم هذا القطاع الحيوي وتذليل الصعوبات التي تواجه المنتجين والمصنعين.

وأكد عبد الحنان خلال اجتماع عقده اليوم في مبنى غرفة صناعة حماة، حرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتذليل التحديات والعراقيل التي تواجه عملهم وتأمين متطلبات الإنتاج.

وقال نائب الوزير في تصريح لمراسل سانا: إن الاجتماع جاء بناء على دعوة غرفة صناعة حماة، حيث تم إطلاق سلسلة من الاجتماعات والجلسات في الغرفة بدأت الأسبوع الماضي مع لجنة قطاع الصناعات الغذائية، واليوم مع لجنة قطاع الصناعات الكيميائية.

وأضاف عبد الحنان: إنه تم الاستماع إلى مطالب الصناعيين ومشكلاتهم المتعلقة بالاستيراد والتصدير والجودة والمواصفات القياسية، والبنى التحتية التي تخدم القطاع الصناعي، مع اقتراح الحلول لمعالجتها ومتابعتها خلال الفترة المقبلة.

ولفت عبد الحنان إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في التواصل المباشر مع الصناعيين، وعدم الاكتفاء فقط بالكتب والمراسلات والدراسات النظرية.

بدوره، رئيس غرفة صناعة حماة أسعد كجون نوه بأهمية اللقاءات التي يتم انعقادها مع المعنيين في وزارة الاقتصاد والصناعة ومخرجاتها التي تنعكس إيجاباً في معالجة تحديات العمل وتطويره، ودعم المنتج المحلي، وتنسيق الجهود بين الصناعيين والجهات الرسمية.

وتسعى وزارة الاقتصاد والصناعة عبر الحوار المباشر مع الصناعيين للاطلاع على مشكلاتهم، وسبل دعم عملهم وتطويره.

ورغم التحديات التي تواجه عملهم، يواصل الصناعيون جهودهم للحفاظ على استمرارية هذا القطاع الحيوي، بوصفه من أبرز دعائم الاقتصاد الوطني، ومصدراً أساسياً للعملة الصعبة وفرص العمل.