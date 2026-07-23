الطيران المدني يبحث مع شركتين كويتية وتركية تطوير مطار دير الزور الدولي

دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع وفد من شركتي «الروضان والمطوع القابضة» الكويتية و«ليماك للاستثمار وتشغيل المطارات» التركية، آفاق التعاون في توسيع مطار دير الزور الدولي، وتطويره وفق أحدث المعايير العالمية.
وأوضحت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الوفد استعرض خطة أولية لتوسيع المطار وتطوير بنيته التحتية، بما يسهم في رفع كفاءته التشغيلية وتعزيز قدرته على استيعاب النمو المتوقع في حركة النقل الجوي.
وحضر الاجتماع معاونا رئيس الهيئة عبد الباري الصاج وأمجد نخال وعدد من المعنيين، فيما ضم الوفد رئيسه خالد الروضان وعضو مجلس إدارة شركة «ليماك للاستثمار وتشغيل المطارات» هاكان أوزتورك.
وتعمل شركة «الروضان والمطوع القابضة» في عدد من القطاعات، تشمل خدمات الطيران المدني وصيانته وتطوير البنى التحتية، وأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تتخصص شركة «ليماك» التركية في إدارة المطارات الدولية وتطويرها وتشغيلها.
وكانت إدارة مطار دير الزور الدولي أعلنت في الـ15 من تموز الجاري، إنجاز المراحل الأساسية اللازمة لتأهيل المطار، وتحقيق جاهزيته التشغيلية لاستقبال الرحلات الجوية، مشيرة إلى استمرار استكمال الإجراءات التنظيمية والتشغيلية النهائية تمهيداً لإعادة افتتاحه مطلع شهر آب المقبل، وفق معايير السلامة والأمن وجودة الخدمات.