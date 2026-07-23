الطيران المدني يبحث مع شركتين كويتية وتركية تطوير مطار دير الزور الدولي

دمشق-سانا ‏

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع وفد من شركتي «الروضان والمطوع القابضة» ‏الكويتية و«ليماك للاستثمار وتشغيل المطارات» التركية، آفاق التعاون في توسيع مطار دير الزور الدولي، وتطويره وفق ‏أحدث المعايير العالمية.‏

وأوضحت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الوفد استعرض خطة أولية لتوسيع المطار وتطوير بنيته ‏التحتية، بما يسهم في رفع كفاءته التشغيلية وتعزيز قدرته على استيعاب النمو المتوقع في حركة النقل الجوي.‏

وحضر الاجتماع معاونا رئيس الهيئة عبد الباري الصاج وأمجد نخال وعدد من المعنيين، فيما ضم الوفد رئيسه خالد ‏الروضان وعضو مجلس إدارة شركة «ليماك للاستثمار وتشغيل المطارات» هاكان أوزتورك.‏

وتعمل شركة «الروضان والمطوع القابضة» في عدد من القطاعات، تشمل خدمات الطيران المدني وصيانته وتطوير البنى ‏التحتية، وأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تتخصص شركة «ليماك» التركية في إدارة المطارات الدولية ‏وتطويرها وتشغيلها.‏

وكانت إدارة مطار دير الزور الدولي أعلنت في الـ15 من تموز الجاري، إنجاز المراحل الأساسية اللازمة لتأهيل المطار، ‏وتحقيق جاهزيته التشغيلية لاستقبال الرحلات الجوية، مشيرة إلى استمرار استكمال الإجراءات التنظيمية والتشغيلية النهائية ‏تمهيداً لإعادة افتتاحه مطلع شهر آب المقبل، وفق معايير السلامة والأمن وجودة الخدمات.‏