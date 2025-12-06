حاكم مصرف سوريا المركزي يرحب بقرار كندا رفع العقوبات عنها

دمشق-سانا

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وأشار الحصرية في بيان نشر عبر قناة المصرف على التلغرام اليوم إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها ب”المثمرة والناجحة بكل المقاييس”، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: “نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة”.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت أمس، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتعزيز استقرار البلاد، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.