سوكار الأذربيجانية و يو سي سي القطرية توقعان مذكرة تفاهم في دمشق للتعاون بمجال وقود الطائرات

دمشق /5/12/2025/ سانا



وقعت الشركة الحكومية للنفط في جمهورية أذربيجان “سوكار” مذكرة تفاهم في دمشق مع شركة “يو سي سي بتروليوم ترايدينغ” القطرية، تهدف إلى بحث سبل التعاون في مجالات نفط الطائرات.

ووقع المذكرة أمس نائب رئيس شركة “سوكار” كنان نجافوف، وممثل شركة “يو سي سي بتروليوم تزايدينغ” موسى النبر، بحضور القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان بدمشق ألنور شاه حسينوف، وممثل السفارة القطرية لدى سوريا عيسى المهيزع، وعدد من مدير الشركتين.

يشار إلى أن شركة “يو سي سي بتروليوم تزايدينغ” القطرية إحدى الشركات التابعة لشركة “أورباكون”القابضة، التي وقعت معها وزارة الطاقة السورية في 6 من تشرين الثاني الماضي الاتفاقيات النهائية لإنشاء 8 محطات لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، وذلك ضمن الخطة الوطنية لتأمين احتياجات سوريا من الطاقة ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الـ 12 من تموز الماضي، وقعت دمشق مذكرة تفاهم مع شركة النفط الأذربيجانية الحكومية “سوكار” لتوريد الغاز الطبيعي، على هامش زيارة رسمية أجراها الرئيس أحمد الشرع إلى باكو، حيث وقع المذكرة وزير الاقتصاد الأذربيجاني، رئيس مجلس الرقابة في شركة “سوكار” ميكائيل جباروف، ووزير الطاقة السوري محمد البشير.