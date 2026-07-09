إفلاس الشركات في اليابان يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 14 عاماً خلال النصف الأول من 2026

طوكيو-سانا

ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في اليابان خلال النصف الأول من عام 2026 إلى أعلى مستوى له منذ 14 عاماً، مواصلاً الاتجاه التصاعدي المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية “كيوتو” عن شركة الأبحاث الائتمانية “تيكوكو داتابانك” أن 5335 شركة أعلنت إفلاسها بين كانون الثاني وحزيران الماضيين، بزيادة قدرها 332 شركة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى عدد يُسجل منذ عام 2012.

وأضافت الشركة: إن ديون الشركات المفلسة بلغت ما لا يقل عن 10 ملايين ين لكل شركة، أي ما يعادل نحو 61.5 ألف دولار أمريكي.

وسجل قطاع الخدمات أكبر عدد من حالات الإفلاس، تلاه قطاعا التجزئة والبناء، في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي حدّت من قدرة الشركات على تحميل العملاء الزيادة في تكاليف الوقود والمواد الخام.

ورجحت الشركة استمرار موجة الإفلاس خلال النصف الثاني من العام، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة زيادة أسعار الفائدة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وانعكاساتها المحتملة على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، في ظل حساسية الأسواق الآسيوية لأي اضطرابات قد تؤثر في التجارة الدولية والنمو الاقتصادي العالمي، ولا سيما مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وتبادل الضربات خلال الساعات الـ 48 الماضية.