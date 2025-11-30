إطلاق مجلس الأعمال السوري البريطاني في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

دمشق-سانا

أطلق مجلس الأعمال السوري البريطاني أعماله في دمشق اليوم، بحضور عدد من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال من مختلف القطاعات في كلا البلدين، وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وذلك في فندق رويال سميراميس بدمشق.

ويهدف المجلس السوري البريطاني إلى بناء شراكات عمل متبادلة المنفعة بين الشركات والجامعات والمنظمات العاملة في جميع أنحاء سوريا والمملكة المتحدة على الصعيد الدولي، والمساهمة في تنمية سوريا من خلال تحسين بيئتها التجارية والتعليمية.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في كلمة له، أهمية انعقاد المجلس في دمشق، وحرص الوزارة على نجاح أعماله منذ يومه الأول، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يمثل انطلاقة مهمة تعكس عودة سوريا إلى المجتمع الدولي واستعادة مكانتها الاقتصادية، ولاسيما أن مثل هذه المجالس تمثل منصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الفرص الاستثمارية.

من جهته، اعتبر وزير المالية محمد يسر برنية أن المجلس يعد منصة لتعزيز فرص العمل وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في ظل توفر فرص استثمارية واعدة في سوريا، داعياً إلى تعزيز التعاون بين رجال الأعمال السوريين والبريطانيين لضمان استقطاب الاستثمارات وحفظ رؤوس الأموال للعمل في سوريا.

من جانبه، شدد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، على أهمية انعقاد المجلس في تعزيز عودة سوريا إلى المجتمع الدولي واستعادة شخصيتها التجارية، مشيراً إلى الدور الحيوي للشركات السورية في بناء التحالفات الاقتصادية ونقل الخبرات في مختلف القطاعات، بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المملكة المتحدة.

جون والكس إطلاق مجلس الأعمال السوري البريطاني في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

ولفت مستشار مجلس الأعمال السوري البريطاني جون ويلكس في تصريح لمراسل سانا، الى أهمية المجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا وبريطانيا بعد سنوات من التراجع، مبيناً أن المجلس يهدف إلى دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وتطوير التعاون بين رجال الأعمال السوريين والبريطانيين.

وكشف ويلكس عن تنظيم مؤتمر تجاري قريب في دمشق لاستضافة رجال الأعمال وبدء مشاريع مشتركة، مؤكداً الانتقال من الأقوال إلى الأفعال لدفع الاقتصاد السوري إلى الأمام.

منضر نزهة إطلاق مجلس الأعمال السوري البريطاني في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس منذر نزهة، أن المجلس يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا وبريطانيا وجذب الاستثمارات، مضيفاً: إن تأسيسه جاء نتيجة زيارات الشركات البريطانية لسوريا والتقائها بعدد من المسؤولين.

وأوضح نزهة أن إطلاق المجلس في سوريا يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، ويدعم تنمية الأعمال، ويوفر فرصاً استثمارية مشتركة تعود بالنفع على الاقتصاد السوري وتعزز العلاقات الدولية للمجلس.

يشار إلى أن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني شارك في الـ 13 من الشهر الجاري في فعاليات إطلاق مجلس الأعمال السوري البريطاني في العاصمة البريطانية لندن.

