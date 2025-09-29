وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وفد أممي دعم التنمية وتعزيز التعافي الاقتصادي في سوريا

photo 2025 09 29 15 56 43 وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وفد أممي دعم التنمية وتعزيز التعافي الاقتصادي في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع وفد من الأمم المتحدة برئاسة كازومي كاواموتو، كبيرة موظفي الشؤون الإنمائية في مكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا، مجالات التعاون المشترك وسبل دعم جهود تعزيز التنمية الاقتصادية.

وناقش اللقاء البرامج والمشاريع التي تسهم في تحسين واقع القطاعات الإنتاجية والخدمية وتلبي احتياجات المجتمع المحلي، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية في مرحلة التعافي الاقتصادي.

وأكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والعمل المشترك، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم مسيرة إعادة البناء، وتحسين سبل العيش في سوريا.

وتستند الجهود التنموية في سوريا إلى تعاون مستمر بين الحكومة السورية ومنظمات الأمم المتحدة، بهدف دعم التعافي الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي، وتشمل هذه الشراكة تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفير الخبرات والتمويل اللازم لتلبية احتياجات المجتمع، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويعزز مسيرة إعادة البناء والتنمية المستدامة.

146 مستثمراً تقدموا ببرامج زمنية لاستكمال مشاريعهم في مدينة حسياء الصناعية بحمص
وزير الطوارئ يبحث مع الاتحاد الأوروبي التحديات التي تواجه عودة اللاجئين وإمكانية تقديم الدعم
وزير الخارجية: البوصلة في سوريا الجديدة خدمة الشعب وسنطوي صفحة الظلم والاستبداد ونعيدها لدورها الاقليمي والدولي
وزارة الخارجية: نهنئ مملكة البحرين الشقيقة لانتخابها عضواً غيرَ دائمٍ في مجلس الأمن الدولي
وزير الاقتصاد ومحافظ حلب يبحثان مع رجال أعمال أتراك آفاق التعاون الاستثماري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك