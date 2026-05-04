التدخلات الحكومية تدعم استقرار الين الياباني

طوكيو-سانا

استقرت أسعار الين اليوم الإثنين في بداية التعاملات الآسيوية مع ارتفاع طفيف، بعد بضع جلسات متقلبة أعقبت تدخل من جانب السلطات لدعم العملة اليابانية الأسبوع الماضي.

وذكرت رويترز أن الين صعد 0.1 بالمئة إلى 156.885 مقابل الدولار بعدما ارتفع 1.4 بالمئة خلال الشهر الماضي، وهي مكاسب تُعزى إلى إجراءات اتخذت الخميس الماضي حيث يُعتقد على نطاق واسع أن السلطات تدخلت في السوق.

ورفض مسؤولون في طوكيو تأكيد ما إذا كانوا تدخلوا في السوق، لكن مصادر قالت لرويترز إن السلطات نفذت بالفعل عمليات شراء للين للمرة الأولى منذ عامين.

وسبق أن أعلنت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، مطلع العام الجاري، عزم حكومتها اتخاذ الخطوات اللازمة ضد تحركات المضاربة في السوق، وذلك في أعقاب الارتفاع المفاجئ في قيمة الين.