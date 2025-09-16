سوريا تشارك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة بالمغرب

photo 2025 09 16 22 01 20 سوريا تشارك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة بالمغرب

الرباط-سانا

شاركت سوريا في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، الذي انعقد اليوم في مدينة مراكش المغربية، ضمن فعاليات المؤتمر الفني السنوي السابع والثلاثين للاتحاد.

photo 2025 09 16 22 01 08 1 سوريا تشارك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة بالمغرب

ومثّل سوريا في الاجتماع عضو مجلس إدارة الاتحاد مصطفى علي، حيث جرى بحث آخر تطورات صناعة الأسمدة في الدول العربية، وسبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتطوير آليات العمل المشترك بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

ويُعد الاتحاد العربي للأسمدة منظمة عربية غير حكومية تأسست عام 1975، وتضم في عضويتها شركات ومؤسسات وهيئات تعمل في مجالات صناعة وتجارة ونقل الأسمدة وخاماتها في الدول العربية، ويهدف إلى تنسيق الجهود بين أعضائه وتطوير صناعة الأسمدة وتعزيز التعاون العربي في هذا القطاع الحيوي، لما له من دور أساسي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

photo 2025 09 16 22 01 21 1 scaled سوريا تشارك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة بالمغرب
