درعا تواصل تعزيز زراعة الرمان بإنتاج متوقع يبلغ 33 ألف طن هذا الموسم

درعا-سانا

قدّرت مديرية الزراعة في محافظة درعا إنتاج محصول الرمان خلال الموسم الحالي بنحو 33 ألف طن، في مؤشر على توسع هذه الزراعة، وتحسن مردودها الاقتصادي في المنطقة.

وأوضح مدير الزراعة عاهد الزعبي في تصريح لمراسل سانا أن زراعة الرمان تنتشر في معظم مناطق المحافظة، وخاصة في طفس والمزيريب وداعل، حيث تبلغ المساحة المزروعة 1850 هكتاراً، وتضم نحو 1.1 مليون شجرة.

وأشار الزعبي إلى أن الإقبال على زراعة الرمان شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، نظراً لجدواها الاقتصادية العالية مقارنة بمحاصيل أخرى كالعنب، إذ توفر مردوداً وفيراً للمزارعين.

وبيّن أن شجرة الرمان تبدأ بالإنتاج بعد ثلاث سنوات من زراعتها، ويتراوح إنتاجها بين 25 و50 كيلوغراماً في السنوات الأولى، ليصل إلى نحو 80 كيلوغراماً بعد تجاوزها خمس سنوات.

ويعكس موسم الرمان في درعا نجاح المزارعين في تعزيز الإنتاج الزراعي، وتحقيق جدوى اقتصادية متزايدة، وتواصل مديرية الزراعة دعم هذا القطاع الحيوي عبر الإرشاد والتخطيط المستدام، وتشكل زراعة الرمان رافداً مهماً للاقتصاد المحلي، ومصدراً لتحسين دخل الأسر الريفية.