معرض دمشق الدولي الـ62 يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الزراعي السوري

ريف دمشق-سانا

أكد عدد من أعضاء اتحاد الغرف الزراعية السورية أن معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 يشكل منصة اقتصادية تسهم في دعم القطاعات المختلفة، وخاصة الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، معتبرين أن المشاركة الواسعة للشركات العربية والأجنبية تتيح المجال لإمكانية التعاون وتحسين جودة الإنتاج الزراعي والاطلاع على التقنيات الحديثة التي تنهض بواقع هذا القطاع.

منصة لعرض المنتجات

رئيس اللجنة الرئيسة في التصدير باتحاد الغرف الزراعية السورية إياد أنيس محمد أوضح في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض أتاح عرض المنتج الزراعي بالشكل الذي يستحق أن يقدم به، من ناحية المنتجات الزراعية المتوافرة وخاصة الفواكه والخضار، والتعرف على طرق التوضيب والتعبئة والتغليف، ونوعية المنتجات السورية.

واعتبر مدير شركة “الباشا حزم وتبريد وتصدير خضار وفواكه” أحمد الباشا المعرض منصة للاطلاع على جودة المنتج السوري، وفرصة للتواصل مع الشركات الخارجية، وتشبيك العلاقات والتعاون المشترك، مشيراً إلى أنه تم خلال أيام المعرض النقاش حول إمكانية التعاون لتصدير العديد من المنتجات إلى الخارج.

إقبال واسع

ورأى رئيس غرفة زراعة درعا أنيس محمد قادر المفعلاني أن الاجنحة الزراعية المشاركة شهدت إقبالاً واسعاً للتعرف على منتجات المحافظات السورية من جهة المحاصيل والأشجار المثمرة، والوقوف على عمل الشركات التابعة للغرف الزراعية والمنشآت التابعة لها، ومهام عملها، مبيناً أن المعرض يشكل دعامة اقتصادية مهمة للقطاعين النباتي والحيواني.

فتح آفاق التعاون

واعتبر رئيس لجنة الدواجن المركزية في اتحاد الغرف الزراعية السورية نزار سعد الدين أن معرض دمشق الدولي يفتح آفاق التعاون مع العديد من الشركات والمستثمرين من مختلف الدول، وخاصة بعد بداية التعافي الاقتصادي ورفع العقوبات، لافتاً إلى أن قطاع تربية الدواجن من القطاعات المهمة في الاستثمار ومورد اقتصادي يسهم في دعم الثروة الحيوانية.

من جانبه، أشار عضو لجنة الدواجن المركزية مازن مارديني، إلى أن المعرض أوصل المنتج السوري إلى الأسواق الخارجية، مؤكداً أن غرف الزراعة السورية تعمل على تعزيز ذلك.

وشهد الجناح الزراعي إقبالاً واسعاً من الزوار الذين اطلعوا خلال أيام المعرض على جودة المنتجات الزراعية السورية، وتستمر فعاليات المعرض الذي افتتح في الـ 27 من آب الماضي حتى الخامس من أيلول الجاري.