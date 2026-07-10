ارتفاع مؤشر نيكي الياباني بدعم من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

طوكيو-سانا

ارتفع مؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة بدعم من مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسن أداء السندات والين وسط توقعات بإعادة توجيه استثمارات صناديق التقاعد اليابانية نحو الأصول المحلية.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر نيكي أغلق مرتفعاً بنسبة 1.2 بالمئة عند 68557.73 نقطة، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.39 بالمئة إلى 4036.08 نقطة.

وجاء ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية متأثراً بمكاسب نظيرتها في الولايات المتحدة، عقب إعلان شركة مايكرون تكنولوجي خططاً لاستثمار أكثر من 250 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2035.

وسجلت أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية مكاسب قوية، حيث ارتفع سهم سومكو بنسبة 15.4 بالمئة، كما صعد سهم مجموعة سوفت بنك المتخصصة في الاستثمار بالتكنولوجيا بنسبة 10.65 بالمئة.

وفي سوق العملات والسندات، ارتفع الين أمام الدولار بنسبة 0.5 بالمئة، فيما تراجع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات، بعد تصريحات لوزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما حول دراسة إجراءات لتشجيع صناديق التقاعد على زيادة استثماراتها في الأصول المالية المحلية.