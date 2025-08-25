الاقتصاد تبحث مع المجلس الأطلسي تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار اليوم، مع وفد من المجلس الأطلسي للأبحاث، سبل توسيع التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والصناعية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة فرص تطوير الشراكات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون الدولي.

وأكد الوزير الشعار أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام الوزارة بمد جسور التعاون مع المؤسسات البحثية والفكرية العالمية، بما يعزز مكانة الاقتصاد السوري على الساحة الدولية ويدعم توجهاته نحو الابتكار والاستدامة.

ويُذكر أن المجلس الأطلسي للأبحاث الذي تأسس عام 1961 ومقره واشنطن دي سي، يُعد مؤسسة بحثية مرموقة في الشؤون الدولية، ويضم عشرة مراكز إقليمية وبرامج تُعنى بالأمن الدولي والازدهار الاقتصادي العالمي، كما يوفر منتدى للحوار يجمع سياسيين ورجال أعمال ومفكرين من مختلف أنحاء العالم.

اخترنا لك