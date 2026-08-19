المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 19 من آب 2026

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان “العلاقات الأسرية”، تقدمها الدكتورة أمامة الرفاعي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – أمسية شعرية بعنوان “في رحاب الوطن”، يشارك فيها الشعراء محمود المفلح، ولينا الكرنيب، وفواز عبدون، وعروبة الباشا، وخزامى الشلبي، وعائشة بريكات، في فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب، أوتوستراد المزة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – ورشة موجهة لمعلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية بعنوان “مهارات الذكاء الصنعي في التعليم”، يقدمها الأستاذ محمد حسن التدمري، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 – مسرحية بعنوان “حذاء الطنبوري”، تقدمها فرقة عمو سعيد، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان “عوامل النجاح في تطور المسار الوظيفي بمجال المبيعات”، تقدمها الأستاذة سماح شورى، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

6 – محاضرة (للإناث) بعنوان “التخلص من التسويف”، تقدمها الأستاذة آية أكرم النص، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

7 – عرض مسرحي تقدمه فرقة العراب المسرحية ضمن مهرجان صيف سوريا في قلعة دمشق، الساعة الـ 9:30 مساءً.

8 – عرض أفلام “خلي بالك من نفسك، الجواهرجي، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 11:00 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة (للإناث) بعنوان “السيرة النبوية”، تقدمها الأستاذة هدى الأحمد، في المحطة الثقافية بجيرود، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – محاضرة (للإناث) بعنوان “السيرة النبوية.. الجزء الخامس”، تقدمها السيدة هيفاء شهاب الدين، في المركز الثقافي العربي بقطنا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان “خبز التنور في دوما”، يقدمها الأستاذ أحمد برهوم، في قصر الثقافة بدوما، الساعة الـ 5:30 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان “حقوق الملكية والعدالة القضائية مسار استعادة الحقوق في زمن التغيير محكمة داريا نموذجاً”، تقدمها المحامية ولاء رضوان، في مركز الشهيد يحيى شربجي بداريا، الساعة الـ 7:00 مساءً.

درعا:

أصبوحة شعرية بعنوان “همس القوافي”، يشارك فيها الشعراء إبراهيم زيدان، وفراس الذياب، وزياد النصار، وفواز البطين، ونور الخمري، في المركز الثقافي في نوى بمركز إنعاش الريف، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حمص:

1 – ندوة حوارية بعنوان “معاً نحو مجتمع واعٍ وخالٍ من المخدرات”، يشارك فيها الدكتورة ياسمين المير، وماهر الشبيب، والشيخ أنس تدمري، والمحامي محمد علي حورية، ويحاورهم الأستاذ عبد الحسيب الكندي، في المركز الثقافي بحمص، الساعة الـ 5:00 عصراً.

2 – أمسية موسيقية طربية بعنوان “الغناء سر الوجود”، يحييها الفنانان سهير صوان وفادي كاشي، في باحة كاتدرائية الروح القدس بحمص، حي الحميدية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حماة:

1 – جلسة حوارية بعنوان “حماة كما نعرفها ونتذكرها” ضمن مبادرة “ذاكرة الماء والمدينة”، في مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

2 – نشاط للأطفال يتضمن (ورشة عمل يدوية، فقرة فنية، ومسرح دمى) ضمن مهرجان صيف سوريا للعائلة، في المركز الثقافي في الصبورة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – فعالية شعرية بعنوان “المَنابِعُ” ضمن فعاليات أسبوع الشعر، في مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – محاضرة توعوية بعنوان “التربية بين الحب والحزم”، تقدمها المستشارة التربوية صفاء الحلو، في صالة المركز الثقافي العربي بمصياف، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

1 – مسرحية توعوية بعنوان “أسباب الإدمان”، يقدمها فريق صحة اليافعين والمراهقين في المنطقة الصحية، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – عرض أفلام الأطفال والعائلة المدبلجة “أليس في بلاد العجائب” و”إيليو” و”آل كازاغراندس”، في سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 12:30 ظهراً والـ 5:15 عصراً.

3 – محاضرة توعوية بعنوان “أسباب الإدمان على المخدرات”، تقدمها الدكتورة فريال نحاس، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – محاضرة بعنوان “المسرح الغنائي الرحباني”، يقدمها الأستاذ جوزيف طنوس، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5 – حفل اختتام النادي الصيفي للأطفال واليافعين يتضمن (كورال، فقرة شعرية، حواراً قصصياً، وعروضاً مسرحية منوعة)، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

اللاذقية:

1 – نشاط تفاعلي بعنوان “القراءة تعطينا أجنحة لنطير”، تقدمه فاطمة محمود وليندا حمودة، في مكتبة الطفل، بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – ندوة بعنوان “الشعر العربي من صدر الإسلام إلى الشعر الأندلسي ولادة أغراض شعرية جديدة”، تقدمها الدكتورتان نزيهة طه ووفاء جمعة ويتخللها إنشاد قصائد في المدائح النبوية لفرقة طيبة، في دار الثقافة بمدينة اللاذقية ط3، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حلب:

1 – ندوة حوارية بعنوان “في العقد الاجتماعي”، يشارك فيها المطران حنّا جلّوف والدكتور محمد بشير حداد، ويديرها الدكتور علاء الدين قولي، في دار الكتب الوطنية بحلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – محاضرة بعنوان “المجمعات الصناعية المبكرة في حلب (القيساريات)، يقدمها المهندس قرة بت ميناسيان، في حديقة مقر جمعية العاديات في حي الجميلية، الساعة الـ 7:30 مساءً.

3 – عرض أفلام: “الجواهرجي، سبايدرمان: يوم جديد تماماً، صندوق الامانات، أحبك من زمان، وصعود الشر المميت” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

محاضرة بعنوان “سفراء اللغة”، تقدمها الآنسة فايزة العبد الله، في المحطة الثقافية بالعشارة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

الرقة:

أمسية شعرية بعنوان “تراتيل على ضفاف الفرات”، يشارك فيها الشعراء أنس العلي، وإبراهيم الكسار، والدكتور محمد الفرج، وزهير حمدان، وعلي الشريف، في المركز الثقافي العربي بالطبقة، الساعة الـ 7:00 مساءً.