لقاء ثقافي إنتاجي في الباب لتفعيل المراكز الثقافية بحلب

حلب-سانا

أقامت مديرية العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة اليوم الأحد لقاءً ثقافياً إنتاجياً في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ضمن جهودها للتواصل مع الفعاليات الثقافية والمحلية، وتقييم الاحتياجات ووضع خريطة طريق لتطوير القطاع الثقافي وتفعيل المراكز الثقافية.

وأكدت مديرة العلاقات الثقافية في الوزارة ياسمين مرعي في تصريح لـ سانا أن اللقاء يمثل الجلسة الـ 14 في محافظة حلب والـ 91 على مستوى سوريا، بهدف تقليل المسافة بين الوزارة والمجتمع، وبناء قاعدة بيانات وخريطة وطنية للوجوه والمؤسسات الثقافية، والوصول إلى شراكات تعكس التطلعات المحلية والوطنية.

تفعيل المراكز الثقافية

من جانبه، بين مدير المركز الثقافي في مدينة الباب أحمد حاج علي في تصريح مماثل، أن اللقاء جمع فعاليات شبابية ومجتمعية لبحث خطط تفعيل المراكز الثقافية وتجاوز العوائق اللوجستية، وتوسيع أنشطتها لتشمل القرى والمناطق النائية، إلى جانب إعادة إعمار المراكز المتضررة.

بدوره، لفت مدير مركز الرواد في مدينة الباب عبد الجليل عثمان إلى أن اللقاءات المباشرة تسهم في بناء خطاب وطني جامع، وتطوير الهوية الثقافية ورسم رؤى مستقبلية للعمل الثقافي في المنطقة.

ويعتبر المركز الثقافي في مدينة الباب من المراكز التي تسهم في تنشيط الحياة الفكرية والثقافية في المنطقة، من خلال استضافة الندوات واللقاءات الحوارية التي تتناول القضايا المجتمعية والاقتصادية وآفاق التعافي، بما يعزز دور الثقافة في دعم المجتمع المحلي.