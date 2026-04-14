زراعة إدلب تطلق حملة تحصين وقائية للأبقار ضد الحمى القلاعية

إدلب-سانا

أطلقت مديرية الزراعة في محافظة إدلب اليوم الثلاثاء، حملة تلقيح وقائية للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، ضمن الإجراءات المتبعة لحماية الثروة الحيوانية، والحد من انتشار المرض في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المديرية الدكتور إسماعيل الصادق في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تستهدف تلقيح نحو 30 ألف رأس من الأبقار، وهي مستمرة حتى نهاية شهر نيسان الجاري، حيث تتولى الفرق البيطرية تنفيذ عمليات التحصين عبر الفنيين العاملين في دوائر الزراعة السبع بالمحافظة، وفق خطة عمل معتمدة، مؤكداً أن الحملة تهدف إلى تعزيز الواقع الصحي للقطاع الحيواني وضمان سلامة القطيع.

وأشار عدد من مربي الأبقار إلى أهمية الحملة في حماية مواشيهم من الحمى القلاعية، لكون المرض يشكل خطراً كبيراً على حياة القطعان، وتسبب بنفوق أعداد من الأبقار لدى بعض المربين خلال الفترة الماضية.

يذكر أن مديرية زراعة إدلب كانت قد أصدرت في وقت سابق توصيات للمربين للوقاية من أمراض التهاب الجلد العقدي والحمى القلاعية، بهدف تعزيز الوعي الصحي وتطبيق الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الثروة الحيوانية ودعم الإنتاج المحلي.