تواصل فعاليات “صيف صافيتا 2026” ببرامج تراثية وثقافية تعزز الحركة السياحية في طرطوس

طرطوس-سانا

تتواصل في مدينة صافيتا بطرطوس فعاليات مهرجان “صيف صافيتا 2026”، الذي تنظمه محافظة طرطوس بالتعاون مع وزارة السياحة، متضمناً برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية والترفيهية، بهدف تنشيط الحركة السياحية ودعم المنتجات المحلية وإحياء الموروث الثقافي للمدينة.

وأوضح مدير مديرية السياحة في طرطوس بسام عباس، في تصريح لـ سانا، أن المهرجان يقام ضمن مهرجانات الصيف وسلسلة فعاليات موسم طرطوس السياحي 2026، لما له من أهمية في تسليط الضوء على المقومات السياحية والثقافية والأثرية التي تزخر بها صافيتا، وإبراز عودة الحياة والحضور السياحي إلى طرطوس ومختلف مناطق المحافظة.

بدوره، بيّن رئيس مجلس مؤسسة ليلى لتنظيم المعارض والمؤتمرات أحمد نبهان أن المهرجان يتضمن حفلات فنية وعروضاً رياضية وبرامج ثقافية متنوعة، بهدف تنشيط الحركة السياحية والثقافية في صافيتا، وتوفير مساحة ترفيهية للعائلات تجمع بين التسوق والترفيه، مع تخصيص أماكن للمهن والحرف اليدوية والتراثية.

وأضاف نبهان أن السوق المصاحب للمهرجان يشهد مشاركة 40 شركة من كبرى الشركات المحلية والعلامات التجارية التي تقدم منتجاتها للمستهلكين بأسعار مخفضة، إلى جانب العروض والهدايا والجوائز، ما أسهم في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.

ويضمّ المهرجان مساحة تراثية بعنوان “حارة بيت جدي”، أُقيمت في حي القلعة، وتستحضر ملامح الحياة القديمة في صافيتا من خلال إتاحة المجال أمام أصحاب الحرف والمنتجات التراثية، لعرض أعمالهم بما يعكس الهوية الثقافية الصفتلية.

وتشمل المساحة أكثر من خمس عشرة فعالية، تضمّ المأكولات التراثية والحرف التقليدية ومعرض العمارة التقليدية في صافيتا، ومتحف التراث الصفتلي، وأرشيف صافيتا الرقمي، وذاكرة صافيتا البصرية، إلى جانب مجموعة متنوعة من العروض والأنشطة التراثية.

في السياق، أوضح أحمد سعد، أحد المشاركين في جناح المنتجات الغذائية، أن المشاركة في المهرجان تهدف إلى التعريف بالمنتجات الجديدة والتواصل المباشر مع الزوار، إضافة إلى تقديم العروض والجوائز.

وعبرت آية إبراهيم، إحدى زائرات المهرجان، عن سعادتها بالأجواء التي يوفرها، مشيدة بتنوع الفعاليات التي تجمع بين التسوق والترفيه والأنشطة المناسبة لجميع أفراد الأسرة، بما يلبي احتياجات الزوار ويمنحهم تجربة سياحية وثقافية مميزة.

ويأتي مهرجان “صيف صافيتا 2026” ضمن فعاليات موسم طرطوس السياحي، ويجمع بين الأنشطة الفنية والثقافية والتراثية والترفيهية والاقتصادية، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية، ودعم أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، وتحريك الحركة التجارية، وتعزيز مكانة صافيتا كوجهة سياحية وثقافية في محافظة طرطوس.