قسم غسيل الكلى في مشفى حماة الوطني ملاذ علاجي مجاني للمرضى

يواصل قسم غسيل الكلى في مشفى حماة الوطني تقديم خدماته العلاجية مجاناً لمرضى القصور الكلوي، ليشكّل ملاذاً طبياً آمناً بعد إعادة تأهيله وتجهيزه وفق معايير حديثة تضمن جودة الرعاية واستمراريتها.

وجرى تزويد القسم بنظام أتمتة متكامل لتنظيم الجلسات وتحسين جودة الخدمة وتقليص فترات الانتظار، بعد سنوات كان يعاني خلالها المرضى من نقص الأدوية وطول فترات الانتظار للحصول على جلسة غسيل.

وأوضحت رئيسة قسم أمراض الكلية في المشفى، الدكتورة نجاح البستاني الفتوحي، في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أنه تم تجهيز القسم بـ 33 جهاز غسيل كلية من نوع فريزينوس 4008 عالية الأداء مع برمجة مواعيد المرضى البالغ عددهم نحو 100 مريض يومياً من مدينة حماة وريفها، ويخضع 20 بالمئة منهم لثلاث جلسات أسبوعياً، بينما يتلقى الباقون جلستين أسبوعياً، مع متابعة دقيقة للحالة السريرية والتحاليل المخبرية والحمية الغذائية.

وأكد المريض أنور قصرين أن القسم بعد تجديده وافتتاحه العام الماضي بات يقدم خدمات طبية متميزة، مع تنظيم دقيق للأدوار وتوفير المواد الطبية اللازمة وحرص الكوادر الطبية والتمريضية على تقديم أفضل رعاية ممكنة، ما خفف كثيراً من الأعباء على المرضى ومرافقيهم.

بدورها، أوضحت المريضة انتصار خلوف أنها كانت تتلقى جلسات الغسيل سابقاً في أحد مشافي دمشق بتكاليف مرتفعة، بينما أصبحت اليوم تجري جلساتها في مشفى حماة الوطني مجاناً وبجودة عالية، مع اهتمام واضح من الكوادر الطبية والتمريضية.

وكان وزير الصحة مصعب العلي افتتح قسم غسيل الكلى في مشفى حماة الوطني نهاية تشرين الأول الماضي، بعد تأهيله وتجهيزه بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمتي “ميدغلوبل” و“الإغاثة الإسلامية”، في خطوة نوعية لتحسين خدمات مرضى الكلى في محافظة حماة.