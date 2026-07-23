عين على السينما

دمشق-سانا

تأخذ سانا الثقافية القارئ هذا الأسبوع في جولة بين أحدث الأفلام المعروضة في صالات السينما السورية، التي تستقبل مجموعة من الأعمال العربية والعالمية المتنوعة بين الرعب والكوميديا والأكشن والتشويق والإثارة، مقدمةً دليلاً أسبوعياً بأبرز الأفلام التي تعرضها دور السينما السورية.

• الفيلم: مساعدة مشرحة الموتى

فيلم رعب أمريكي يستند إلى لعبة فيديو، يقدم أجواءً مظلمة تجمع بين الرعب النفسي والظواهر الخارقة.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

النوع: رعب.

مدة العرض: 90 دقيقة.

التأليف: تراسي بيبي.

الإخراج: جيرمايا كيب.

البطولة: ويلا هولاند، وجون آدامز، وبول سباركس، ومارك ستيجر، وشيلي جيبسون، وكينا فيرجسون.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

قصة الفيلم: تبدأ ريبيكا أوينز، الخريجة الجديدة في علوم التشريح الجنائزي، عملها الليلي في مشرحة ريفر فيلدز، معتقدةً أنها ستخوض تجربة مهنية عادية، قبل أن تتحول ساعات العمل إلى كابوس مرعب مع ظهور قوى خارقة للطبيعة ووقوع أحداث غامضة، ومع تصاعد الخطر، تجد ريبيكا نفسها مضطرة إلى مواجهة طقوس شيطانية وكشف أسرار مرتبطة بمرشدها، إلى جانب صراعاتها النفسية، في محاولة للبقاء على قيد الحياة حتى شروق الشمس.

• الفيلم: خلي بالك من نفسك

فيلم كوميدي مصري تدور أحداثه حول مقدم إذاعي يخشى الارتباط العاطفي، قبل أن تقوده المصادفة إلى علاقة مع فتاة تبدو مثالية، لكنه يكتشف أنها تخفي وراء صورتها الهادئة سراً خطيراً.

بلد الإنتاج: مصر.

النوع: كوميديا.

مدة العرض: 105 دقائق.

التأليف: شريف الليثي.

الإخراج: معتز التوني.

البطولة: أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، ومحمد ثروت.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب وسينما سيتي بدمشق.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول علاء، وهو مقدم إذاعي يدخل في علاقات عاطفية متعددة، لكنه ينهيها لأسباب سطحية نتيجة خوفه من الارتباط، إلى أن يلتقي فريدة التي تبدو له فتاة رقيقة ومثالية، غير أنه يكتشف لاحقاً أنها ليست كما تبدو، إذ تنتمي إلى عالم مختلف تماماً، وتعد من كبار تجار السلاح، ليجد نفسه عالقاً في علاقة مليئة بالمفارقات والمواقف الكوميدية والمخاطر غير المتوقعة.

• الفيلم: الغاضب

فيلم صيني يجمع بين الأكشن والتشويق والإثارة، ويقدم قصة انتقام ومطاردة في أجواء مليئة بالمواجهات القتالية.

بلد الإنتاج: الصين.

النوع: أكشن – تشويق – إثارة.

مدة العرض: 113 دقيقة.

التأليف: تين شو ماك، وشوم كوان سين.

الإخراج: كينجي تانيجاكي.

البطولة: جو تاسليم، برايان لي، ومياو شيي.

يعرض في: سينما سيتي بدمشق.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول وانغ وي، وهو تاجر عادي تختطف ابنته على يد شبكة إجرامية قاسية، فيقرر البحث عنها بنفسه بعدما يفشل في الحصول على مساعدة من الشرطة الفاسدة، وفي رحلته، يجد حليفاً غير متوقع وهو صحفي اختفت زوجته أيضاً في ظروف غامضة، ليخوض الثنائي مواجهة شرسة ضد شبكة الخاطفين وعصابة من المجرمين، وسط سلسلة من المعارك والمطاردات.

• الفيلم: برشامة

فيلم كوميدي مصري ساخر ينقل المشاهد إلى أجواء امتحانات الثانوية العامة، حيث تتحول لجنة امتحان اللغة العربية من مكان يفترض فيه الانضباط إلى ساحة للفوضى والغش الجماعي وتضارب المصالح.

بلد الإنتاج: مصر.

النوع: كوميديا.

مدة العرض: 110 دقائق.

التأليف: أحمد الزغبي، وشيرين دياب.

الإخراج: خالد دياب.

البطولة: هشام ماجد، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، مصطفى غريب، وعارفة عبد الرسول.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

قصة الفيلم: تدور الأحداث في يوم مصيري داخل إحدى لجان امتحانات اللغة العربية، حيث تتقاطع مصالح طلاب ومراقبين وشخصيات تنتمي إلى بيئات اجتماعية مختلفة، فتتحول اللجنة تدريجياً إلى ساحة مضطربة يسودها الغش الجماعي والمواقف العبثية، ضمن معالجة كوميدية ترصد توتر الامتحانات وما يحيط بها من ضغوط ومفارقات.

وتواصل صالات السينما السورية تحديث برامجها أسبوعياً، مقدمةً للجمهور باقة من أحدث الإنتاجات العربية والعالمية.