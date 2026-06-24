الشاعر والكاتب ماجد الأسود.. نصف قرن من الوفاء للشعر والإنسان

دمشق-سانا

على امتداد أكثر من نصف قرن من الكتابة والإبداع، نسج الشاعر والكاتب السوري ماجد محمد الأسود تجربته الأدبية بوصفها رحلة وفاء للإنسان والوطن واللغة العربية، مقدماً شعراً انطلق من وجدان الريف السوري، ليعبر إلى فضاءات عربية أرحب، حاملاً هموم الناس وآمالهم وأحلامهم في قصائد ومسرحيات ومؤلفات تركت بصمتها في المشهد الثقافي.

البدايات.. موهبة اكتشفتها الطفولة

ولد الشاعر الأسود في ريف معرة النعمان بمحافظة إدلب عام 1956، وحصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة حلب عام 1978.

ويرجع الأسود بدايات علاقته بالشعر إلى سنوات الطفولة الأولى، حين كان عمه المعلم الراحل خالد الأسود يحفّظ شقيقه الأكبر القصائد المدرسية، فيسبق الجميع إلى حفظها وهو لم يبلغ الرابعة من عمره.

وفي حوار مع سانا الثقافية يقول الأسود: “كنت أحفظ القصائد قبل دخول المدرسة، وكان عمي يكافئني ويشجعني، حتى إن مختار القرية كان يدعوني لإنشاد الشعر أمام الضيوف والزوار، فشعرت مبكراً بفرح الكلمة وسحرها”.

وأضاف: إن أولى محاولاته الشعرية جاءت عقب نكسة حزيران عام 1967، عندما كتب قصيدة عبّر فيها عن مشاعر الغضب والألم تجاه ما جرى، لتكون تلك اللحظة بداية الطريق نحو عالم الشعر.

عشق اللغة العربية وصناعة الذات

تشكلت التجربة الشعرية للأديب الأسود من موهبته الفطرية وشغفه المبكر بالقراءة، إذ وجد خلال دراسته في الثانوية الزراعية بالرقة ثم في اللاذقية في مكتبات المدارس نافذة رحبة على الأدب العربي والعالمي، ويقول: “عشقت اللغة العربية إلى درجة الهيام، وكنت أقضي ساعات طويلة يومياً في قراءة كبار الأدباء العرب والأجانب”، مشيراً إلى أن تلك القراءات أرست الأساس لتجربته الأدبية، قبل أن يتابع دراسته الثانوية الأدبية الحرة ويلتحق بكلية الآداب في جامعة حلب، حيث تعمق في علوم اللغة والبلاغة والعروض والنقد الأدبي.

من الأمسيات الجامعية إلى المنابر العربية

شهدت جامعة حلب أول أمسية شعرية رسمية للشاعر، قبل أن ينطلق بعد تخرجه في المشاركة بالمهرجانات والمسابقات الأدبية داخل سوريا وخارجها.

وخلال مسيرته أصدر عدداً من الدواوين والمجموعات الشعرية، منها “غناء السيل”، و”نفحات قلب”، و”نواعير”، و”الحطاب”، و”الموجة الغارقة”، و”قوس الرباب”، و”الوطن المهاجر”، كما دخلت بعض قصائده مناهج اللغة العربية المدرسية.

شعر للوطن والإنسان

ارتبطت قصائد الأسود بقضايا الوطن والإنسان، حيث تناولت هموم المواطن وآلامه وأحلامه، كما حضرت القضية الفلسطينية بقوة في تجربته الشعرية.

وفي هذا السياق يقول: “كتبت عن الإنسان في وطني، وعن العامل والفلاح والجندي والموظف، وكانت غايتي أن يرتقي الوطن إلى أعلى مراتب التقدم والازدهار”.

كما كتب عن المعلم والتعليم، وعن المهاجرين وحنينهم إلى أوطانهم، ولُحنت بعض قصائده وغُنّيت في مناسبات مختلفة، فيما تناولت قصائد أخرى قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والمحبة بين البشر.

جوائز ومسيرة حافلة بالتكريم

حصد الشاعر العديد من الجوائز وشهادات التقدير في الشعر والمسرح والمقالة الأدبية داخل سوريا وخارجها، منها حصوله على المركز الثاني في مسابقة الشعر على مستوى المملكة العربية السعودية عام 1997، وجائزة أفضل تأليف مسرحي بالمدينة المنورة في العام نفسه، إضافة إلى جائزة مهرجان أبي العلاء المعري في سوريا عامي 2004 و2010، كما نال المركز الأول في مسابقة منتدى “الجيد” الدولية للثقافة والأدب بالأردن، من بين أكثر من 160 شاعراً وكاتباً من 19 دولة.

ومن أعماله المسرحية تأليف أوبريت للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عُرض على مسرح الملك سلمان بن عبد العزيز بعد تلحينه وإخراجه.



ورغم أن الشعر استأثر بالحصة الأكبر من تجربته الإبداعية لعقود طويلة، فإن الأسود اتجه في السنوات الأخيرة نحو الكتابة الفكرية والبحثية مدفوعاً بما شهدته سوريا والمنطقة من تحولات، مؤكداً أن مهمة الشاعر لا تقتصر على التعبير عن المشاعر، بل تمتد إلى تقديم رؤية أعمق للحياة وخلاصة للتجربة الإنسانية.

وفي حديثه عن الواقع الثقافي، شدد على أهمية دور المؤسسات والمراكز الثقافية في احتضان المبدعين ورعاية مواهبهم، معتبراً أن الثقافة تمثل الرافعة الأساسية لأي نهضة حضارية، كما أكد أهمية الجوائز الأدبية في تحفيز المبدعين وتسليط الضوء على الطاقات الأدبية.

وصية إلى الأجيال الجديدة

يوجه الشاعر نصيحة للشباب الراغبين في خوض عالم الشعر، مؤكداً أن الموهبة وحدها لا تكفي، ويقول: “عظمة الشعر تنبع من ثقافة الشاعر بقدر ما تنبع من موهبته، لذلك أنصح الشعراء الشباب بالقراءة المستمرة والاطلاع على مختلف العلوم والمعارف، لأن الثقافة هي التي تمنح القصيدة عمقها وجمالها”.

الكلمة الصادقة إرث البقاء

بين قصائد الطفولة وكتب الفكر والمسرح والدواوين التي أنجزها على امتداد عقود، يواصل ماجد محمد الأسود رحلته مع الكلمة، حاملاً إيمانه بأن الصدق هو الإرث الأجمل الذي يمكن أن يتركه الكاتب، ويقول: “أريد أن يتذكرني الناس شاعراً صادقاً عبّر عن الإنسان في أفراحه وأحزانه”، في رؤية تختصر تجربته التي جعلت من الشعر شهادة حب للحياة والإنسان والوطن.