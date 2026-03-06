أمسية رمضانية في اللاذقية تُحيي التراث وتعزّز الحراك الثقافي

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية الثقافة في محافظة اللاذقية أمس الخميس، أمسية رمضانية في المركز الثقافي العربي باللاذقية، تضمنت برنامجاً ثقافياً وفنياً متنوعاً، بهدف إحياء الأجواء الرمضانية وتعزيز الحراك الثقافي والتوعوي في المجتمع المحلي.

وأوضح عضو لجنة تمكين اللغة العربية في محافظة اللاذقية سامر منى في تصريح لمراسل سانا، أن الأمسية تناولت عادات أهالي اللاذقية خلال شهر رمضان، والتي لا يزال الكثير منها مستمراً حتى الوقت الحالي، منها استقبال الشهر المبارك وعيدي الفطر والأضحى بأجواء الفرح والتكبير، والتوجه إلى حمامات السوق، إضافة إلى مدفع رمضان الذي كان يطلق 21 طلقة احتفالاً بقدوم الشهر المبارك، وسبع طلقات يومياً.

وأشار “منى” إلى دور المسحراتي الذي كان يجوب أزقة المدينة للتذكير بموعد السحور، إضافة إلى خروج الأهالي جماعات لأداء صلاة التراويح وهم يحملون الفوانيس قبل إدخال الإنارة الكهربائية إلى شوارع المدينة، فضلاً عن الأطعمة والمشروبات الرمضانية التقليدية كخبز رمضان وشراب التوت وحلويات العيد، مؤكداً أن أبرز ما يميّز تلك العادات روح المحبة والألفة بين الناس، وتبادل الطعام بين الجيران، ومساعدة المحتاجين.

بدورها أشارت المهندسة ميس نتيفة في تصريح مماثل، إلى أن فقرتها في الجلسة الثقافية، تضمنت الحديث عن الذوق العام والسلوكيات التي تنظم العلاقات بين الناس، وأهمية احترام الآخر، ودور هذه القيم في المرحلة الراهنة التي تمر بها سوريا.

من جهته، أوضح المنشد مصطفى الشيخ، أن الأمسيات الرمضانية التي يقيمها المركز الثقافي تستمر طوال شهر رمضان بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً، لافتاً إلى الإقبال المتزايد على هذه الفعاليات التي تتضمن فقرات موسيقية واجتماعية وتوعوية، وتجمع فئات عمرية مختلفة من المجتمع.

وتأتي هذه الأمسيات الرمضانية في إطار تنشيط الحركة الثقافية والاجتماعية في محافظة اللاذقية، وإحياء الموروث الثقافي المرتبط بشهر رمضان المبارك.