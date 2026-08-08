المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 8 من آب 2026

المفكرة الثقافية 1 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 8 من آب 2026

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان (الحضارة الإسلامية والعربية)، يقدمها الأستاذ جعفر أحمد خميس، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

2 – فعاليات منوعة ضمن مهرجان صيف سوريا في قلعة دمشق، تشمل عروضاً فنية وثقافية وورشات تعليمية وفقرات للأطفال، الساعة الـ 7:00 مساءً.

3  – عرض فيلم الأطفال المدبلج “هواة الغناء” في سينما كندي دمر، الساعة الـ 7:00 مساءً.

4 – عرض أفلام “خلي بالك من نفسك، الجواهرجي، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 11:00 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة تدريبية بعنوان (تطبيقات شبكية)، يقدمها المهندس إبراهيم ماجد الإمام، في المركز الثقافي العربي بالقطيفة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – جلسة حوارية بعنوان (صحة قلبك)، يقدمها الدكتور عمر الحلاق، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – حفل توقيع روايتي “يستقيم” و”بحر من تيه”، للكاتب قصي طلايع، في المحطة الثقافية بجرمانا (البلدية الجديدة – جانب مركز خدمة المواطن)، الساعة الـ 7:00 مساءً.

4 – عرض سينمائي وثائقي لتكريم الكاتب والمخرج المسرحي الراحل غسان الجباعي، يقدمه نادي سينما جرمانا، في مقر النادي بحي القريات، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حمص:

محاضرة بعنوان (كيف نربي أبناءنا في هذا الزمان؟)، يلقيها الدكتور حسان شمسي باشا، في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي في حمص، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حماة:

1 – أمسية شعرية وموسيقية بعنوان (روافد شعرية)، يحييها الشعراء غاندي سعد وحبيب عوض ووئام عون بمرافقة عازف العود أحمد شاميه، في صالة المركز الثقافي العربي بمصياف، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – عرض فيلم الرعب النفسي الأمريكي “هوس”، في سينما سلمية، الساعة الـ 8:00 مساءً.

3 – محاضرة ثقافية وحوارية بعنوان “أي عدالة انتقالية تحتاجها سوريا”، يلقيها المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في مقر مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 8:30 مساءً.

إدلب:

عرض مسرحية “الرصاصة الأخيرة”، في افتتاح عروض مهرجان سوريا المسرحي، على مسرح المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

1 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين متبادلان، وفي أحلامك، وفيلم العائلة المدبلج دورا والبحث عن سول دورادو، في سينما كندي طرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ5:15 عصراً.

2- أمسية موسيقية غنائية لكورال براعم الموسيقا، في الحديقة المركزية بطرطوس، ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا، الساعة الـ 8:00 مساءً.

اللاذقية:

نشاط بعنوان (جبلة بعيوني)، يتضمن إعلان نتائج مسابقة “أجمل لوحة لمدينة جبلة”، يقدمه فريق المركز الثقافي العربي في جبلة بمشاركة “فرقة ستيتش” الترفيهية، على مسرح المركز، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان (تغذية الرضع وصغار الأطفال)، يقدمها الدكتور فهمي الأحمد، في المركز الثقافي بدير حافر، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

2 – جولة ثقافية تنظمها حركة الفن الحلبي الشعبي، في مسار يمتد من باب قنسرين وصولاً إلى الجامع الأموي في حلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – أمسية شعرية بعنوان (رؤى وأصداء)، يقدمها الشاعر غيث العلاوي ويحييها الشعراء محمد كنعان، عبد الرحيم كافية، إبراهيم كسار، علي شريف، وحسن سليمان، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 6:30 مساءً.

4 – العرض المسرحي (الدرس)، إخراج فادي سعيد عن نص من تأليف الكاتب الفرنسي يوجين أونيسكو، في دار الكتب الوطنية بمدينة حلب، الساعة الـ 7:00 مساءً.

5 – عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً، الغرف الخلفية، ولنا في الخيال حب، الجانب الخاطئ من الموت” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

دير الزور:

محاضرة تعريفية حول كلية الهندسة المعمارية التي سيتم افتتاح فرع لها في جامعة الفرات بدير الزور، يقدمها الأستاذ المهندس مازن الخليف، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 8:00 مساءً.

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