رؤى مبتكرة بين التراث والمعاصرة في ندوة “تجليات الحرف” بغاليري آرت هاوس

دمشق-سانا

شهد غاليري آرت هاوس في دمشق مساء اليوم ندوة حوارية حول معرض “تجليات الحرف بين التراث والمعاصرة” المقام حالياً في الغاليري، بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين، وحضور مهتمين ودارسين لفنون الخط العربي.

في افتتاح الحوار، أسهب الفنان التشكيلي والناقد غازي عانا الذي أدار الندوة في الحديث عن العمق التعبيري للحرف العربي في اللوحات المعروضة، هو ما دفع الغاليري لاحتضان المعرض، ورأى أن الحرف أداة تجريدية متعددة الطبقات والبُعد الجمالي، لكنه تساءل حول مصطلح “الحروفية” وملاءمته لوصف التجارب الفنية الجديدة.

وتحدث عانا عن أهمية الندوة الحوارية والتي أضافت بعداً مهماً للمعرض الذي تستضيفه الغاليري، معززة التفاعل مع الجمهور من خلال الأسئلة والمناقشات.

الخط العربي بين التعليم والإبداع

الفنان التشكيلي الدكتور محمد غنوم صاحب التجربة الطويلة في تدريس الخط العربي، أكد دور الفن والخط بوصفهما مزيجاً متكاملاً بين المضمون الموسيقي والشعري والبُعد التشكيلي، كما شدد على أهمية تدريس الخط العربي ضمن منظومة متكاملة تؤسس لجيل متمكن، لأن نقص البرامج الجامعية المتخصصة أدى لإضعاف جودة تأهيل الخطاطين، على عكس تجارب دول مجاورة.

ووافق غنوم رؤية عانا حول مصطلح “الحروفية”، واعتبره توصيفاً قاصراً عن الإحاطة بالحركة التشكيلية التي توظّف الحرف العربي كمفردة بصرية.

ضرورة التخصص والمعاصرة التربوية

طرحت الفنانة ريم قبطان أهمية أن يكون تعليم الخط العربي فناً مستقلاً وجامعياً، وليس مجرد مادة ملحقة بتخصصات أخرى، مبينةً أن اقتصار معاهد الفنون على سنتين لا يكفي لصقل مهارات الطلاب وإكسابهم هوية خاصة في الخط وزخرفته، أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال.

وأوضحت قبطان أن بعض الجمعيات العاملة في مجال الخط كجمعية بيت الخط العربي والفنون تسعى جدياً للتحول من إطار المجتمع الأهلي إلى صيغة أقرب إلى الأكاديمية، عبر برامج أكثر انتظاماً وعمقاً، إلا أن هذا المسار يواجه صعوبات موضوعية وإدارية، معربة عن أملها في تذليل هذه العقبات بتضافر الجهود، بما يسمح بالوصول إلى نموذج تعليمي يعكس الأهمية الحقيقية لفن الخط، ومكانته في الثقافة العربية.

تحديات الثقافة المجتمعية والاعتراف بالمؤسسين

قدّم الفنان والخطاط أحمد كمال رؤية نظرية لما يسمى “التكوين الحرفي” أو “اللوحة الحروفية بين التراث والمعاصرة”، بوصفها أحد أبرز اتجاهات الحداثة التشكيلية في العالم العربي، معرفاً اللوحة الحروفية بأنها التوظيف الشكلي للحرف لبناء تراكيب تشكيلية تستند إلى الجذور التراثية، وتتناغم مع الحس المعاصر، مع إعطاء أولوية للإيقاع البصري والفكرة اللونية والمزج بين الحرف والخامات المختلفة.

واستحضر كمال أسماء عدد من رواد التشكيل الحروفي العرب مثل شاكر حسن آل سعيد وجواد سليم وضياء العزاوي ومحمود حماد، إلى جانب الدكتور محمد غنوم، مؤكداً أن هذا المسار أسهم في إحياء الحرف العربي وبلورة هوية تشكيلية عربية معاصرة.

وقدم عدد من الحضور مداخلاتهم وأسئلتهم التي تمت مناقشتها والرد عليها من قبل الفنانين المشاركين، ما أغنى الندوة بالمعلومات والرؤى المتنوعة.

يذكر أن معرض “تجليات الحرف” شارك فيه أيضاً كل من الفنانين التشكيليين خلدون أحمد، وأحمد الياس، ومحي الدين ملك، بالإضافة لأعمال الفنان التشكيلي الراحل نذير نصر الله.