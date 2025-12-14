افتتاح مركز خدمة المواطن في مدينة التل بريف دمشق.

بيان عربي تركي مشترك: ندعم أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها وندين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليها
اللاذقية.. ضبط مستودع من بقايا النظام البائد لتعليب حبوب الكبتاغون ضمن ألعاب الأطفال والأثاث
الرئيس الشرع يجتمع مع الملك الأردني عبدالله الثاني في قصر بسمان الملكي
مذكرة تفاهم سورية عراقية لتطوير معمل إسمنت حماة
وزير العدل: اتفاقية التعاون القضائي مع لبنان ستكون مبنية على أساس العدالة واحترام السيادة
