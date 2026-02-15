وزارة الثقافة تطلق ديوان “أيام البردة” توثيقاً لفعاليات المديح النبوي في المحافظات السورية

دمشق-سانا

قدّمت وزارة الثقافة ضمن جناحها في معرض دمشق الدولي للكتاب اليوم الأحد ديوان “أيام البردة للمديح النبوي”، الذي يوثّق رسمياً فعاليات مهرجان “أيام البردة” الذي أقيم العام الماضي في عدد من المحافظات السورية.

وأوضح خالد المحيميد من فريق الإعداد والتنسيق أن الديوان الموزّع على زوار الجناح، يضم القصائد المشاركة في المهرجان، وقد استُهل بكلمة لوزير الثقافة، وتضمّن توثيقاً زمنياً لمحطات المهرجان في المحافظات، إضافة إلى فواصل بصرية تحمل صوراً لأبرز معالم المدن المستضيفة.

وبيّن المحيميد أن إعداد الديوان، الذي أشرف على إصداره مدير مديرية الثقافة والمراكز الثقافية أنس الدغيم، استغرق أشهراً من العمل والتخطيط ليخرج بصيغة تليق بموضوع المديح النبوي وبقيمة الحدث الثقافي، مؤكداً حرص الوزارة على تثبيت هذا المنجز في إصدار مطبوع يُضاف إلى المكتبة السورية.

ويأتي هذا الإصدار ضمن رؤية وزارة الثقافة في إتاحة النتاج الثقافي للجمهور دون مقابل، وتعزيز وصول الكتاب إلى أوسع شريحة ممكنة من القرّاء، بما يرسّخ حضور المديح النبوي بوصفه خطاباً ثقافياً يعكس قيم السلام والمحبة والوحدة، ويؤسس لتقليد سنوي يتجدد مع كل دورة.