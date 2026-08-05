المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 5 من آب 2026

دمشق

1 – ورشة عمل بعنوان (مهارات الذكاء الاصطناعي في التعليم)، يقدمها الأستاذ محمد حسن التدمري، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان (تأملات في أدب نجيب محفوظ)، يلقيها الأستاذ عبد الله النفاخ في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – محاضرة للسيدات بعنوان (وعي وأمان.. دليلك لعلاقات صحية ومتوازنة)، تقدمها الأستاذة ديما الأخرس، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان (أصل الحكاية: كيف تعيد اللغة العربية برمجة عقولنا)، تقدمها الأستاذة حنان الرفاعي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان (أدب الأطفال بين الواقع والطموح)، تقدمها الأستاذة رامه عمر باشا الإدلبي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

6 – معرض الفن التعبيري، يقدمه باقة من الأطفال الصم، بإشراف الأستاذة ريهام الحايك، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 – عرض فيلم الأطفال المترجم ”الأقدام المرحة“ في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 7:00 مساءً.

8 – عرض أفلام “صقر وكناريا، موانا، خلي بالك من نفسك، الغاضب”، في صالة سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:00 مساءً.

ريف دمشق

1 – أصبوحة شعرية بعنوان (النصر المبين)، يلقيها خالد الرفاعي، في قاعة النافذة الثقافية في جديدة الخاص، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – ورشة حوارية بعنوان (من السلوك للمهارة)، تقدمها المدربة ريم علي سعدة، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان (لمحات من بلاغة القرآن الكريم) يقدمها الدكتور محمد سليم غزال في المركز الثقافي العربي بيبرود، الساعة الـ 6:00 مساءً.

درعا

أمسية قصصية يشارك فيها الأدباء حمدي البصيري، ومروان الشولي، وصباح أبو السل، في مركز إنعاش الريف بمدينة نوى، الساعة الـ 5:00 عصراً.

حمص

1 – محاضرة ثقافية بعنوان (على أعتاب الطريق: رسائل إلى الشباب)، يقدمها الدكتور أدهم شرقاوي، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 11:00 ظهراً.

2 – أمسية موسيقية غنائية بعنوان (أغان من الزمن الجميل)، تقيمها مطرانية السريان الكاثوليك بالتعاون مع نادي دوحة الميماس، في باحة كاتدرائية الروح القدس بحمص (الحميدية)، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حماة

1 – محاضرة بعنوان (حين يغادر السرد ليبقى في القلوب)، يقدمها الأستاذ باسل جريش، في صالة المركز الثقافي العربي بسلحب، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – أمسية شعرية بعنوان (منبر القصيدة)، يحييها الشعراء سامر محمد، وبشار كمون، وعلي شاهين، يتخللها عزف منفرد على البيانو للعازف عبد الرحمن صديق، في صالة المركز الثقافي بمصياف، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – عرض مسرحي بعنوان “أنت لست غاراً”، للمخرج رائد الجندالي عن نص لعزيز نيسن، في مسرح دار الثقافة في حماة، الساعة الـ 6:30 مساءً.

إدلب

عرض مسرحي بعنوان (الملك هو الملك)، يقدمه فريق مواهب المسرحي من إعداد وإخراج محمد منير نيربي، في مسرح المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس

1- حلقة كتاب بعنوان (شرفات الشعر والثقافة… لمؤلفه عبد الكريم الناعم)، بإشراف الآنسة فاتنة إبراهيم، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2- محاضرة صحية توعوية بعنوان (الإرضاع الطبيعي وفوائده)، تقدمها الدكتورة صبا يوسف حسن، في المركز الثقافي العربي بالشيخ بدر، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3- محاضرة بعنوان (أهمية الإرضاع الوالدي للطفل والأم)، تقدمها الدكتورة زينة موسى، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

4- أصبوحة شعرية للأطفال واليافعين بعنوان (أدباؤنا الصغار)، تقدمها مجموعة من المواهب الشعرية الواعدة بإشراف الآنسة عبير علي، في مبرة القمصية بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

5- عرض أفلام الأطفال المترجمة “أبومينابل.. الرجل الثلجي الصغير” و”ملكة الثلج 2”، وفيلم الأطفال المدبلج “لوكا”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

6- محاضرة صحية توعوية بعنوان (الإرضاع الوالدي وفوائده)، تقدمها الدكتورة نجيبة عيسى، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7- ظهرية شعرية يحييها الشاعر منهل حسن، في المركز الثقافي العربي بدريكيش, الساعة الـ 11:00 صباحاً.

8- محاضرة بعنوان (قراءات قصصية)، يقدمها الكاتب وجيه حسن، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

9- إصبوحة قصصية، تقدمها الروائية نانسي صباغ، والقاصة سهى حاج حسين، والكاتبة بشرى محمد، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

10- إصبوحة شعرية تحييها الشاعرة والكاتبة رفاه حبيب والشاعر الأستاذ عيسى البدر، في صالة النافذة الثقافية ببلدة سبة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

11- معرض منتجات المرأة الريفية، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 1:30 ظهراً.

12- حفل ختام النادي الصيفي لمؤسسة الملتقى الثقافي الخيري في مشتى الحلو، في الحديقة الخارجية لمقر الملتقى، الساعة الـ 6:00 مساءً.

اللاذقية

1 – نشاط ثقافي وفني لذوي الهمم بعنوان (شعر وغناء.. تآزر سمعي بصري)، يقدمه المهندسان واجدة جبور ومحمد خضور، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة توعوية بعنوان (وعي الشباب خط الدفاع الأول للوقاية من المخدرات)، يقدمها الأستاذ ميلاد حسن، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في عين الشرقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – نشاط تفاعلي بعنوان (تأليف قصة)، تقدمه نجاة أحمد وآسيا حمدان، في مكتبة الطفل بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – قصة قصيرة بعنوان (حكايا ورؤى)، يقدمها الأستاذ أحمد سليم عابدين، في المركز الثقافي العربي بالحفة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

5 – ناد صيفي، يتضمن (قدرات عقلية وخط)، يقدمه المهندسة رشا غصينة وسمير طريفي، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

6 – العرض المسرحي “الضيوف”، للمخرج نضال عديرة والمؤلف جوان جان، على مسرح دار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

7 – عرض أزياء تراثي بعنوان (نسيج)، تقدمه ميس حيدر، في المتحف الوطني في اللاذقية، الساعة الـ 7:30 مساءً.

حلب

1 – دورة صيفية للأطفال بعنوان (رحلتك لعالم القراءة واللغة الفرنسية)، يقدمها المركز الثقافي في عنجارة، في مقر المركز، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – دورة تدريبية للمعلمين بعنوان (مراحل سير الحصة الدراسية)، يقدمها الدكتور فراس الشواخ، في المركز الثقافي في منبج، من الساعة الـ 9:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان (الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم)، يلقيها الدكتور محمد عواد العواد، في المركز الثقافي بمنبج، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – محاضرة ثقافية بعنوان (تاريخ المدارس في حلب 1835-1955)، يقدمها المحامي مصطفى خير الدين خواتمي، في حديقة مقر جمعية العاديات بحي الجميلية، الساعة الـ 7:30 مساءً.

5 – عرض فيلم “الميراث” من إعداد عابد ملحم يليه العرض المسرحي “فيلوفوبيا” للمؤلف محمد شيخ الكار والمخرج سعد الآغا، على مسرح نقابة الفنانين في حلب، الساعة الـ 7:00 مساءً.

6 – عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً، الغرف الخلفية، 72 ساعة، هوس” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

دير الزور

1 – ورشة عمل بعنوان (نادي الإتيكيت والإلقاء)، تقدمها المدربة هبة المحيمد، في المركز الثقافي العربي بالقورية، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (كنز المعرفة)، يقدمها الأستاذ هاشم الخلف، في صالة البلدية بالعشارنة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

الرقة

1 – ورشة تدريبية للأذان بعنوان (أَذِّنْ بِلَال)، يقدمها المنشد أحمد الزهراوي (أبو النور)، في مديرية الثقافة في الرقة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشة تدريبية بعنوان (مهارات الخطابة والإلقاء الاحترافي)، يقدمها المدرب حسام النجم، في مسجد النور بالرقة، الساعة الـ 4:00 عصراً.