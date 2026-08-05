المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 5 من آب 2026

المفكرة الثقافية 4 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 5 من آب 2026

دمشق

1 – ورشة عمل بعنوان (مهارات الذكاء الاصطناعي في التعليم)، يقدمها الأستاذ محمد حسن التدمري، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان (تأملات في أدب نجيب محفوظ)، يلقيها الأستاذ عبد الله النفاخ في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – محاضرة للسيدات بعنوان (وعي وأمان.. دليلك لعلاقات صحية ومتوازنة)، تقدمها الأستاذة ديما الأخرس، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان (أصل الحكاية: كيف تعيد اللغة العربية برمجة عقولنا)، تقدمها الأستاذة حنان الرفاعي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5 – محاضرة  بعنوان (أدب الأطفال بين الواقع والطموح)، تقدمها الأستاذة رامه عمر باشا الإدلبي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

6 – معرض الفن التعبيري، يقدمه باقة من الأطفال الصم، بإشراف الأستاذة ريهام الحايك، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 – عرض فيلم الأطفال المترجم ”الأقدام المرحة“ في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 7:00 مساءً.

8 – عرض أفلام  “صقر وكناريا، موانا، خلي بالك من نفسك، الغاضب”، في صالة سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:00 مساءً.

ريف دمشق

1 – أصبوحة شعرية بعنوان (النصر المبين)، يلقيها خالد الرفاعي، في قاعة النافذة الثقافية في جديدة الخاص، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – ورشة حوارية بعنوان (من السلوك للمهارة)، تقدمها المدربة ريم علي سعدة، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان (لمحات من بلاغة القرآن الكريم) يقدمها الدكتور محمد سليم غزال في المركز الثقافي العربي بيبرود، الساعة الـ 6:00 مساءً.

درعا

أمسية قصصية يشارك فيها الأدباء حمدي البصيري، ومروان الشولي، وصباح أبو السل، في مركز إنعاش الريف بمدينة نوى، الساعة الـ 5:00 عصراً.

حمص

1 – محاضرة ثقافية بعنوان (على أعتاب الطريق: رسائل إلى الشباب)، يقدمها الدكتور أدهم شرقاوي، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 11:00 ظهراً.

2 – أمسية موسيقية غنائية بعنوان (أغان من الزمن الجميل)، تقيمها مطرانية السريان الكاثوليك بالتعاون مع نادي دوحة الميماس، في باحة كاتدرائية الروح القدس بحمص (الحميدية)، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حماة

1 – محاضرة بعنوان (حين يغادر السرد ليبقى في القلوب)، يقدمها الأستاذ باسل جريش، في صالة المركز الثقافي العربي بسلحب، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – أمسية شعرية بعنوان (منبر القصيدة)، يحييها الشعراء سامر محمد، وبشار كمون، وعلي شاهين، يتخللها عزف منفرد على البيانو للعازف عبد الرحمن صديق، في صالة المركز الثقافي بمصياف، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – عرض مسرحي بعنوان “أنت لست غاراً”، للمخرج رائد الجندالي عن نص لعزيز نيسن، في مسرح دار الثقافة في حماة، الساعة الـ 6:30 مساءً.

إدلب

عرض مسرحي بعنوان (الملك هو الملك)، يقدمه فريق مواهب المسرحي من إعداد وإخراج محمد منير نيربي، في مسرح المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس

1- حلقة كتاب بعنوان (شرفات الشعر والثقافة… لمؤلفه عبد الكريم الناعم)، بإشراف الآنسة فاتنة إبراهيم، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2- محاضرة صحية توعوية بعنوان (الإرضاع الطبيعي وفوائده)، تقدمها الدكتورة صبا يوسف حسن، في المركز الثقافي العربي بالشيخ بدر، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3- محاضرة بعنوان (أهمية الإرضاع الوالدي للطفل والأم)، تقدمها الدكتورة زينة موسى، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

4- أصبوحة شعرية للأطفال واليافعين بعنوان (أدباؤنا الصغار)، تقدمها مجموعة من المواهب الشعرية الواعدة بإشراف الآنسة عبير علي، في مبرة القمصية بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

5- عرض أفلام الأطفال المترجمة “أبومينابل.. الرجل الثلجي الصغير” و”ملكة الثلج 2”، وفيلم الأطفال المدبلج “لوكا”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

6- محاضرة صحية توعوية بعنوان (الإرضاع الوالدي وفوائده)، تقدمها الدكتورة نجيبة عيسى، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7- ظهرية شعرية يحييها الشاعر منهل حسن، في المركز الثقافي العربي بدريكيش, الساعة الـ 11:00 صباحاً.

8- محاضرة بعنوان (قراءات قصصية)، يقدمها الكاتب وجيه حسن، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

9- إصبوحة قصصية، تقدمها الروائية نانسي صباغ، والقاصة سهى حاج حسين، والكاتبة بشرى محمد، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

10- إصبوحة شعرية تحييها الشاعرة والكاتبة رفاه حبيب والشاعر الأستاذ عيسى البدر، في صالة النافذة الثقافية ببلدة سبة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

11- معرض منتجات المرأة الريفية، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 1:30 ظهراً.

12- حفل ختام النادي الصيفي لمؤسسة الملتقى الثقافي الخيري في مشتى الحلو، في الحديقة الخارجية لمقر الملتقى، الساعة الـ 6:00 مساءً.

اللاذقية

1 – نشاط ثقافي وفني لذوي الهمم بعنوان (شعر وغناء.. تآزر سمعي بصري)، يقدمه المهندسان واجدة جبور ومحمد خضور، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة توعوية بعنوان (وعي الشباب خط الدفاع الأول للوقاية من المخدرات)، يقدمها الأستاذ ميلاد حسن، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في عين الشرقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – نشاط تفاعلي بعنوان (تأليف قصة)، تقدمه نجاة أحمد وآسيا حمدان، في مكتبة الطفل بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – قصة قصيرة بعنوان (حكايا ورؤى)، يقدمها الأستاذ أحمد سليم عابدين، في المركز الثقافي العربي بالحفة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

5 – ناد صيفي، يتضمن (قدرات عقلية وخط)، يقدمه المهندسة رشا غصينة وسمير طريفي، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

6 – العرض المسرحي “الضيوف”، للمخرج نضال عديرة والمؤلف جوان جان، على مسرح دار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

7 – عرض أزياء تراثي بعنوان (نسيج)، تقدمه ميس حيدر، في المتحف الوطني في اللاذقية، الساعة الـ 7:30 مساءً.

حلب

1 – دورة صيفية للأطفال بعنوان (رحلتك لعالم القراءة واللغة الفرنسية)، يقدمها المركز الثقافي في عنجارة، في مقر المركز، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – دورة تدريبية للمعلمين بعنوان (مراحل سير الحصة الدراسية)، يقدمها الدكتور فراس الشواخ، في المركز الثقافي في منبج، من الساعة الـ 9:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان (الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم)، يلقيها الدكتور محمد عواد العواد، في المركز الثقافي بمنبج، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – محاضرة ثقافية بعنوان (تاريخ المدارس في حلب 1835-1955)، يقدمها المحامي مصطفى خير الدين خواتمي، في حديقة مقر جمعية العاديات بحي الجميلية، الساعة الـ 7:30 مساءً.

5 – عرض فيلم “الميراث” من إعداد عابد ملحم يليه العرض المسرحي “فيلوفوبيا” للمؤلف محمد شيخ الكار والمخرج سعد الآغا، على مسرح نقابة الفنانين في حلب، الساعة الـ 7:00 مساءً.

6 – عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً، الغرف الخلفية، 72 ساعة، هوس” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

دير الزور

1 – ورشة عمل بعنوان (نادي الإتيكيت والإلقاء)، تقدمها المدربة هبة المحيمد، في المركز الثقافي العربي بالقورية، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (كنز المعرفة)، يقدمها الأستاذ هاشم الخلف، في صالة البلدية بالعشارنة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

الرقة

1 – ورشة تدريبية للأذان بعنوان (أَذِّنْ بِلَال)، يقدمها المنشد أحمد الزهراوي (أبو النور)، في مديرية الثقافة في الرقة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشة تدريبية بعنوان (مهارات الخطابة والإلقاء الاحترافي)، يقدمها المدرب حسام النجم، في مسجد النور بالرقة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

لجنة انتخابات مجلس الشعب تشكل لجنة الطعون الفرعية في تل أبيض ورأس العين في الحسكة والرقة
معامل حلب تستعيد نشاطها الصناعي بعد زوال النظام البائد
مركز الأطراف الصناعية بحمص يقدم خدمات مجانية للمرضى
تشغيل محطة كهرباء باب النيرب في حلب بعد تأهيل خط التوتر العالي
جولة رقابية مشتركة على منشآت المبيت في حمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك