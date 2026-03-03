دورة تدريبية في حماة حول استراتيجية حل المشكلات واتخاذ القرار

حماة-سانا

بدأت في مديرية التنمية الإدارية بمحافظة حماة، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية حول استراتيجية حل المشكلات واتخاذ القرار، ويشارك فيها 18 عاملاً في القطاع العام، وجرت في مبنى مديرية التربية والتعليم القديم.

وأوضح مدير التنمية الإدارية في حماة بشار الحسين لوكالة سانا، أن الدورة تأتي ضمن خطة وزارة التنمية في رفع كفاءة وسوية العاملين في القطاع الحكومي، بما يسهم في إنجاز العمل بدقة، مبيناً أن المتدربين هم مديرو التنمية الإدارية في عدد من المديريات العامة بالمحافظة.

بدوره، أشار الاستشاري في الإدارة والمهارات الإدارية والتنظيمية مصطفى السيد محمد في تصريح مماثل، إلى أنه سيتم خلال الدورة تنفيذ كورسات تدريبية حول كيفية حل المشكلات واتخاذ القرار، مبيناً أنه سيتم أيضاً إجراء تطبيقات عملية حول القرارات الإدارية وأنواعها وكيفية اتخاذها من قبل أصحاب القرار.

ولفت المتدرب فادي كويسم رئيس دائرة التنمية الإدارية في مديرية التربية والتعليم بحماة، إلى أهمية هذه الدورة التي تضم سبعة محاور، ستتم مناقشتها للوصول إلى شكل واضح لطريقة حل المشكلات التي تواجه العاملين أثناء العمل.

يذكر أن الدورة التدريبية تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتضمن 12 ساعة تدريب بمعدل 4 ساعات يومياً.