المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 24 من تموز 2026

دمشق:

1 – عرض مسرحي كوميدي للأطفال والعائلة بعنوان “حذاء الطنبوري”، تقدمه فرقة “عمو سعيد”، في مسرح الخيام، الساعة الـ 5:00 عصراً.

2 -ورشة عمل فنية لإعادة تدوير الزجاج وصناعة الفوانيس الديكورية بعنوان (من قنينة لفانوس)، في مقر ورشة رواق بحي القيمرية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – عرض فيلم الأطفال المدبلج زوتوبيا، في صالة سينما كندي دمر، الساعة 6:00 مساءً.

4 – عرض أفلام ” خلي بالك من نفسك، الغاضبون، صقر وكناريا، موانا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:00 مساءً.

ريف دمشق:

عروض سينمائية لأفلام قصيرة للمخرجة غنى عبود بعنوان (أنا بيروت، تصريح، والنور)، يقدمها نادي السينما في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حماة:

ندوة حوارية بعنوان (الوضع الراهن… أولويات وإشكاليات)، تقدمها الدكتورة فداء حوراني، في المركز الثقافي بمدينة سلمية، الساعة الـ 7:30 مساءً.

طرطوس:

عرض فيلمي الأطفال المدبلج ليو وستيتش والروبوت البري، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 5:15 عصراً.

حلب:

1-عرض ستاند أب كوميدي تفاعلي يقدمه الفنان محمود جرتلي، في مسرح دار التربية بحلب، الساعة الـ 7:00 مساءً.

2-عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، الشر المميت: الصعود، موانا، مساعد مشرحة الموتى، هوس، البرشامة” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

الرقة:

أمسية شعرية بعنوان (حين يفيض الفرات وجداً)، بمشاركة الشعراء صفية الدغيم، وزياد الشملان، ولميس الرحبي، وتقديم أحمد الهللو، في المركز الثقافي بالطبقة، الساعة الـ 8:00 مساءً.