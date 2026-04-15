حوران حكاية هيل وحنّة.. فعالية تراثية في درعا

DSC05295 حوران حكاية هيل وحنّة.. فعالية تراثية في درعا

درعا-سانا

نظم تجمع نساء حوران فعالية تراثية في المركز الثقافي بمدينة درعا، تحت عنوان “حوران.. حكاية هيل وحنّة”، بهدف التعريف بالتراث المادي في محافظة درعا، وإبراز ملامح الحياة القديمة بما تحمله من عادات وتقاليد أصيلة.

DSC05279 حوران حكاية هيل وحنّة.. فعالية تراثية في درعا

وشهدت الفعالية عرضاً لمجموعة من الأدوات التي استخدمها الأهالي قديماً في الزراعة والحياة اليومية داخل المنازل، إلى جانب استحضار طقوس العرس الحوراني التقليدي، والأمثال الشعبية، وتقديم القهوة العربية بما تمثله من رمزية اجتماعية وثقافية متجذرة.

وأوضحت خولة إبراهيم، من تجمع نساء حوران، أن الهدف من هذه الفعالية هو تعريف الأجيال الجديدة بجذورها في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم، مؤكدة أن الحفاظ على التراث ليس مجرد استذكار للماضي، بل هو صون للهوية والانتماء.

DSC05215 حوران حكاية هيل وحنّة.. فعالية تراثية في درعا

بدورها تحدثت الحاجة آمنة حسن الزائد عن بساطة العيش في الماضي، حين كان الإنسان يعتمد على خيرات الأرض من الكشك والسمن العربي وتربية الحيوانات والعمل في الحقول، مؤكدة أن تلك الحياة رغم بساطتها، كانت مليئة بالبركة وروح التكاتف.

وعبر عدد من الحضور عن إعجابهم بالمعروضات من مقتنيات تراثية وأعمال يدوية، لكونها توثق تفاصيل الحياة اليومية للأجداد، من الزراعة والحصاد إلى الطعام والشراب، لافتين إلى أهمية التمسك بهذا الإرث وحمايته من الاندثار.

وتجمع نساء حوران مؤسسه غير ربحية تعمل في محافظه درعا، وتسعى لتطوير إمكانيات النساء في جميع المجالات.

DSC05203 حوران حكاية هيل وحنّة.. فعالية تراثية في درعا
DSC05227 حوران حكاية هيل وحنّة.. فعالية تراثية في درعا
DSC05263 حوران حكاية هيل وحنّة.. فعالية تراثية في درعا
الأمن الداخلي يلقي القبض على أحد قادة ميليشيا “لواء الباقر” في دير الزور
تأهيل ساحة اليمن في اللاذقية ضمن مبادرة اللاذقية نحن أهلها
وفاة شاب غرقاً في نهر الفرات بريف حلب الشرقي
محاضرة في ثقافي حمص حول دور المكتبات في تعزيز الهوية الوطنية
الداخلية تدعو الأهالي في المناطق التي استعادتها الدولة إلى تسليم الوثائق والأجهزة الرسمية
