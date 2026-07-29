المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ29 من تموز 2026

المفكرة الثقافية 5 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ29 من تموز 2026

دمشق:

1 – حفل إطلاق مديرية البحث والترجمة والنشر، والمتزامن مع إطلاق العدد الأول من مجلة “التراث والمكتبات” في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 -محاضرة بعنوان (اللغة العربية حاملة التراث وحافظة التاريخ)، يقدمها الأستاذ خالد عواد، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 – ورشة عمل حول (فن الكروشيه)، تقدمها الأستاذة ريم الدغري، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4 -محاضرة بعنوان (إضاءة على أعمال هيئة الموسوعة العربية)، يقدمها الدكتور إياد الطباع، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 -محاضرة بعنوان (قوة الإيجابية.. لا تشاؤم لا سلبية)، يلقيها الأستاذ حمزة الحمزاوي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

6 – عرض فيلم الأطفال المدبلج “بطاريق مدغشقر”،في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 6 مساءً.

7  – عرض أفلام “خلي بالك من نفسك، صقر وكناريا، الغاضب، موانا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة بعنوان (السيرة النبوية)، تقدمها الأستاذة هدى الأحمد، في قاعة المحطة الثقافية بجيرود، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – ندوة علمية بعنوان (القرآن الكريم من التلاوة إلى التمكين)، يقدمها خليل غزال ولؤي حمدان والدكتور محمد الشيخ حسين، في المركز الثقافي العربي بيبرود، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

1 – محاضرة زراعية بعنوان (أمراض الكرمة.. أمراض الأوراق – الآفات – الأمراض الفطرية.. الأعراض – الوقاية _ المكافحة)، تقدمها المهندسة رايا الحسن، في المركز الثقافي بالمخرم، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – جلسة حوارية بعنوان (المواطنة ومعوقاتها في الوطن العربي)، يقدمها الأستاذ عطية مسوح، في ملتقى هارموني الثقافي بشارع الأظن، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

حفل تكريم الموسيقار نعيم القطريب، في المركز الثقافي بسلمية، الساعة الـ 7:30 مساءً.

طرطوس:

1 – ورشات تدريبية للأطفال واليافعين في أنشطة الشطرنج والقصة والشعر، يقدمها الأساتذة علي سلمون وفاتن خميس والدكتورة عبير يحيى، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، بدءاً من الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشة تفاعلية ومحاضرة تثقيفية للأطفال والأهالي في مبادئ الرسم والتنمية المجتمعية، يقدمها الأستاذان عدنان سمعان وعلي سليمان عبود بالتعاون مع فريق أبشر التنموي، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

3 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “السنافر” و”أساطير أوز: عودة دوروثي” في صالة سينما الكندي بطرطوس،  الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 12:30 ظهراً.

4 – جلسة قراءة في كتاب بعنوان (أولاد حارتنا) لنجيب محفوظ، تقدمها السيدة فاديا سلمان في المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

5 – عرض الفيلم السينمائي ساعة الصفر،  في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 5:15 عصراً.

6 – أمسية موسيقية تفاعلية بعنوان (الموسيقا & الهندسة)، يقدمها المايسترو بشر عيسى، في مدرج فرع نقابة المهندسين بطرطوس، الساعة الـ 7:00 مساءً.

اللاذقية:

نشاط تفاعلي للأطفال بعنوان (البطريق هل هو طائر؟)، تقدمه هيفاء عباس وجانيت موسى، في مكتبة الطفل بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حلب:

1 – معرضٌ فني  بعنوان (أكثر ممّا يُرى)، في حديقة آرين بحي الشيخ مقصود الشرقي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

2 – محاضرة توعوية بعنوان (الآثار الصحية والنفسية للمخدرات)، يلقيها الدكتوران محمد الجاسم وبركات الحسين، في مركز منبج الثقافي، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، الشر المميت.. احتراق، موانا، مساعدة مشرحة الموتى، هوس، برشامة” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

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