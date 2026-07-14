الفن أثر 2026.. معرض سوري يفتح نافذة جديدة على المشهد التشكيلي‏

دمشق-سانا‏

تواصل إدارة الفنون الجميلة في وزارة الثقافة استقبال طلبات المشاركة في ‏الدورة الأولى من المعرض السنوي السوري للفنون البصرية “الفن أثر ‌‏2026″، الذي يمثل مشروعاً وطنياً جديداً يهدف إلى توثيق الحركة التشكيلية ‏السورية، وإيجاد منصة مهنية تجمع الفنانين من مختلف الأجيال ‏والاتجاهات.‏

ويأتي المعرض بمثابة خطوة تسعى إلى ترسيخ تقليد ثقافي سنوي يعزز ‏حضور الفنون البصرية في المشهد الثقافي السوري، حيث يستمر استقبال ‏طلبات المشاركة حتى 23 تموز الجاري في مقر إدارة الفنون الجميلة ‏بدمشق، على أن تعلن نتائج قبول الأعمال خلال أسبوع من انتهاء فترة ‏التقديم.‏

منصة وطنية لتوثيق الحركة التشكيلية

‏مدير إدارة الفنون الجميلة في وزارة الثقافة وسيم عبد الحميد أوضح في ‏تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن إطلاق المعرض السنوي السوري للفنون البصرية “الفن ‏أثر 2026” الذي يقام بالتعاون مع جامعة دمشق، يشكل مشروعاً وطنياً ‏متجدداً يهدف إلى الاحتفاء بتنوع التجارب الفنية السورية، وبناء منصة مهنية ‏تجمع الفنانين من مختلف الأجيال والمدارس الفنية.‏

وأكد عبد الحميد أن المشروع يستند إلى قناعة راسخة بأن الفن التشكيلي ‏السوري يمتلك تاريخاً عريقاً وحاضراً غنياً بالإبداع، وأن المرحلة الحالية ‏تتطلب فضاءات مؤسسية قادرة على احتضان هذا التنوع، وإتاحة الفرصة ‏أمام الفنانين لتقديم أعمالهم وفق معايير مهنية عادلة وشفافة.‏

وأضاف: إن المعرض لا يمثل فعالية عابرة، بل يشكل خطوة استراتيجية نحو ‏بناء أرشيف بصري سنوي للحركة التشكيلية السورية، ورصد تحولات ‏الخطاب الفني، وتعزيز حضور الفنون البصرية ضمن المشهد الثقافي ‏الوطني، بما ينسجم مع تاريخ سوريا ومكانة فنانيها.‏

دعوة مفتوحة للفنانين في مختلف الاختصاصات

ودعا عبد الحميد الفنانين السوريين إلى المشاركة بأعمالهم في اختصاصات ‏الرسم، والنحت، والتصوير الضوئي، والغرافيك (الحفر)، والخط العربي، ‏والخزف، بما يضمن تمثيلاً واسعاً للحراك الفني في مختلف المحافظات.‏

وأشار إلى أن المشاركة تشترط أن تكون الأعمال أصيلة ومن إنتاج العامين ‏الماضيين على الأقل، وأن يتضمن طلب المشاركة السيرة الفنية المختصرة، ‏وصورة واضحة للعمل الفني مع بيان قياساته وخاماته وسنة إنتاجه، وأي ‏نص أو عنوان مرتبط به إن وجد.‏

تحكيم مستقل واقتناء للأعمال وجوائز تقديرية

ولفت مدير إدارة الفنون الجميلة إلى أن الإدارة تحرص على تشكيل لجنة ‏تحكيم متخصصة تعمل باستقلالية ومهنية، إلى جانب لجنة خاصة لاقتناء عدد ‏من الأعمال الفنية المتميزة بهدف رفد المجموعة الفنية الوطنية، إضافة إلى ‏تخصيص جوائز تقديرية تشمل جوائز لجنة التحكيم، وجوائز الجمهور، ‏وثلاث جوائز للأعمال المتميزة.‏

واعتبر أن هذه الخطوات تهدف إلى تشجيع الإبداع، وتحفيز الفنانين على ‏تقديم تجارب نوعية، وإيجاد بيئة تنافسية تسهم في الارتقاء بالحركة التشكيلية ‏السورية.‏

بناء ذاكرة بصرية لسوريا الجديدة

وأكد عبد الحميد أن إدارة الفنون الجميلة تتعامل مع المشروع بوصفه خطوة ‏أولى ضمن مسار مؤسسي طويل الأمد، يسعى إلى استعادة الحضور الريادي ‏للفن التشكيلي السوري، وتوسيع الفرص أمام الفنانين، وتعميق الصلة بين ‏الثقافة والمجتمع، بما يعزز حضور الفن السوري عربياً ودولياً.‏

واختتم مدير الإدارة بالقول: نطمح إلى أن يشكل هذا المعرض نواة لتقليد ‏ثقافي سنوي، يعيد بناء جسور الثقة بين الفنان والمؤسسة والجمهور، ويؤسس ‏لذاكرة بصرية تعبّر عن سوريا الجديدة من خلال إبداع فنانيها.‏