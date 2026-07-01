المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 1 من تموز 2026

دمشق:

1 – إطلاق ناد صيفي تفاعلي للأطفال، يشمل أصوات الحروف العربية، وقيماً دينية وتربوية، وورشات يدوية لصناعة الدمى، تقدّمها المدربات رهام حجازي، سناء شيبان، وإيمان عمر، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشة تعليمية ومهارية بعنوان “محطات الإبداع” بإشراف الأستاذة ميس السرايج، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – ورشة بعنوان “مخيم مدينة الكتب الفاضلة للأطفال” بإشراف الدكتورة فخرية برمدا، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – فعالية فنية منوعة بعنوان “أحلامنا تكبر” تقام بالتعاون مع جمعية رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5 – دورة بعنوان “وعي يضيء الطريق بين آيات سورة البقرة” بإشراف الأستاذة رنا جميل بكورة، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – ورشة بعنوان “قيم أطفالنا” بإشراف الأستاذة حنان الرفاعي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

7 – نشاط قراءة في كتاب بعنوان “صغار اليوم علماء الغد” بإشراف الأستاذة هيفاء الذهبي، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

8 – دورة بعنوان “محو أمية التجويد” بإشراف الأستاذة رنا بكورة، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 1:30 ظهراً.

9 – افتتاح مشروع “نور” وهو المتحف السوري الإلكتروني للتراث اللامادي، وإقامة معرض للحرف اليدوية، في مقر مؤسسة حلم الدمشقي الدولية بمنطقة باب شرقي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

10 – محاضرة بعنوان “طفلي الصغير مشروعي الكبير” مع الاختصاصية النفسية خولة الخطيب، يزامنها معرض للأعمال اليدوية للأطفال فاقدي الرعاية، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

11 – فعالية بعنوان “أسبوع ضحكات الأطفال” تقام بالتعاون مع مؤسسة حقوق الطفل، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

12 – محاضرة بعنوان “الجيل الذي سيكتب قصة سوريا القادمة” مع الأستاذ معتصم بالله عصاصة، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

13 – عرضُ فيلمي الأطفال المدبلجين “السنافر: القرية المفقودة” و”آل كرودز: عصر جديد” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4:00 عصراً والـ 6:00 مساءً.

14 – ورشة عمل متخصصة حول “أساسيات الإنشاد” بإشراف المدرب محمد حمود، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 4:30 عصراً.

15 – محاضرة بعنوان “بيوت الأنبياء” تقدمها الدكتورة ريمة عبد الأحد الجندي، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 5:00 عصراً.

16 – ندوة حوارية بعنوان “صناعة الطفل المبدع” بإشراف فريال كناكري ونيرمين الدبس، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

17 – محاضرة بعنوان “الأطفال وجذور التربية” يلقيها الأستاذ غازي عبد الرحمن الحَجْو، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

18 – فعالية للأطفال بعنوان “مبدعو الغد” تقام بالتعاون مع مؤسسة الكفاءات التنموية، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:30 مساءً.

19 – عرض أفلام “حكاية لعبة 5، سفن دوجز، إذما، الكراش”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة رسم للأطفال في المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – مناظرة ثقافية بعنوان “ثقافتي هويتي” بإشراف الآنسة لين نجيب، في المحطة الثقافية بصحنايا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان “السيرة النبوية – الجزء الرابع” تقدمها السيدة هيفاء شهاب الدين، في المركز الثقافي العربي بقطنا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – حفل افتتاح متحف جيرود الخاص للتراث الشعبي تنظمه وزارة الثقافة، في مدينة جيرود، الساعة الـ 5:30 عصراً.

5 – أمسية غنائية بعنوان “جرمانا للإنسانية عنوان” يحييها كورال سيدات البشائر بقيادة الفنان سليمان حرفوش وإشراف عيسى النجار، في صالة الإنجل نايت بجرمانا، الساعة الـ 8:00 مساءً.

حمص:

1 – حلقة كتاب لمناقشة رواية “الشيخ والبحر” وإضاءة على القصيدة التي تحمل اسمها للشاعر حسن بعيتي، في المركز الثقافي بحمص بقاعة عبد المعين الملوحي، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – عرض الفيلم الإيطالي “يد الله”، في مركز ملتقى هارموني الثقافي في شارع الأظن، الساعة الـ 6 مساءً.

طرطوس:

1 – عروض سينمائية وندوات أدبية وورشات تدريبية وقصصية متنوعة في الشطرنج، والقصص، والشعر، يقدّمها الأساتذة علي سلوم، فاتن خميس، د. عبير يحيى، ود. فاديا سليمان، من تنظيم قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2- محاضرة إرشادية بعنوان “خدعة التعلق” تقدمها الأستاذة نجوى بدور، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – نشاط تفاعلي تعريفي للأطفال بعنوان “المركز الثقافي صديقي”، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

4 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “زوتروبوليس”، و”آل كرودز”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 12:30 ظهراً.

5- عرض جمباز للأطفال بإشراف المدرب محمد عبد الله، في المركز الثقافي العربي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – محاضرة قانونية بعنوان: المقامرة الإلكترونية “آيشانسي” ومخاطرها وآثارها وعقوبتها وفق القانون السوري، للمحامي جودت بعريني، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 11 صباحاً.

7 – عرض الفيلم الوثائقي “ردع العدوان”، في صالة سينما كندي طرطوس، الساعة الـ 5:15 عصراً.

اللاذقية:

1 – محاضرة بعنوان “أثر الثقافة بالطفل” تقدمها المهندسة ميساء شيخ زيدان، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – نشاط تفاعلي للأطفال تقدمانه جانيت موسى وميساء الأسمر، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

حلب:

1 – يوم ترفيهي للأطفال يتضمن أنشطة رسم وتلوين وتفريغ طاقاتهم الإبداعية، في المركز الثقافي بجنديرس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – أمسية شعرية للشعر النبطي والشعبي مع الشعراء حسان الحسنو، بلال الجميلي، وليد الساري، طارق الحمادي، عبد القادر عبد اللطيف، وبكر الأحمد، في مسرح دار الكتب الوطنية بحلب، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – محاضرة بعنوان “رحلة اختيار التخصص الجامعي” مع الباحث التربوي الأستاذ زكريا العثمان، في المركز الثقافي بمدينة الباب، الساعة الـ 6 مساءً.

4 – محاضرة بعنوان “تاريخ الزلازل في حلب والاضطرابات النفسية والجسدية المصاحبة لها” يقدمها الدكتور أنطوان صايغ بمشاركة الدكتور نور الدين التنبي، في حديقة مقر جمعية العاديات بحي الجميلية، الساعة الـ 7:30 مساءً.

5 – عرض أفلام “تحدث إلي، مورتال كومبات 2، مايكل، سفن دوجز، حكاية لعبة 5، الكراش”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.