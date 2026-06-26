“أدب الكاتب”.. مؤلف صاغ تقاليد الكتابة العربية ورسّخ ثقافة الأديب

دمشق-سانا

كيف يصنع الكاتب أدواته؟ وهل تكفي سلامة اللغة وحدها ليصبح أديباً؟ في زاوية أمهات الكتب، تعود سانا الثقافية إلى أكثر من ألف عام، حين قدّم أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري إجابته عن هذين السؤالين في كتابه “أدب الكاتب”، الذي لم يكن مجرد مؤلف في اللغة، بل مشروعاً متكاملاً لإعداد الكاتب المثقف، القادر على الجمع بين المعرفة الواسعة، وسلامة التعبير، وحسن البيان.

ولهذا ظل الكتاب على مدى قرون واحداً من أهم المراجع التي أسهمت في ترسيخ فن الكتابة وصياغة الثقافة الأدبية العربية.

عالم موسوعي جمع بين اللغة والأدب

ولد ابن قتيبة في بغداد سنة 213 للهجرة، وعُرف بسعة علمه وتنوع معارفه، فجمع بين علوم اللغة والنحو والفقه والأخبار والتاريخ، وتولى القضاء في مدينة الدينور فنُسب إليها، وتتلمذ على كبار علماء عصره، وخلّف مؤلفات لا تزال من أهم مصادر الثقافة العربية، منها: عيون الأخبار والمعارف وغريب القرآن وغريب الحديث وطبقات الشعراء، إلى جانب كتابه الأشهر أدب الكاتب.

وأثنى عليه العلماء قديماً، فوصفه القفطي في كتاب “إنباه الرواة على أنباه النحاة” بأنه “صاحب التصانيف الحسان في فنون العلوم”، فيما عدّه ابن كثير، في “البداية والنهاية”، من كبار العلماء الذين جمعوا فنوناً متعددة وتركوا آثاراً علمية نافعة، قائلاً: “كان من العلماء الفضلاء، وله فنون كثيرة وعلوم مهمة”.

كتاب أسّس لثقافة الكاتب

حظي “أدب الكاتب” بمكانة استثنائية في الثقافة العربية، حتى قال عنه ابن خلدون في المقدمة: “إن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين، هي: أدب الكاتب لابن قتيبة، والكامل للمبرد، والبيان والتبيين للجاحظ، والنوادر لأبي علي القالي”.

وتكشف هذه الشهادة عن المكانة العلمية التي حظي بها الكتاب، إذ لم يُنظر إليه بوصفه مؤلفاً في اللغة فحسب، بل مرجعاً يؤسس لثقافة الكاتب، ويمنحه الأدوات الفكرية واللغوية التي يحتاجها في الكتابة.

لماذا ألّف ابن قتيبة كتابه؟

يشير ابن قتيبة في مقدمة كتابه إلى ما رآه من تراجع الاهتمام بالأدب واللغة بين أبناء عصره، فرأى ضرورة وضع مؤلف يعيد الاعتبار لفنون الكتابة، ويؤهل الكاتب ليكون واسع المعرفة، سليم اللغة، دقيق التعبير.

ولم يكن هدفه تقويم الأخطاء اللغوية فحسب، بل إعداد الكاتب إعداداً ثقافياً متكاملاً، انطلاقاً من أن الكتابة ليست صناعة ألفاظ، وإنما صناعة معرفة وفكر ورؤية.

أربعة أقسام لبناء الكاتب المثقف

قسّم ابن قتيبة كتابه إلى أربعة أقسام رئيسية، شكّلت معاً مشروعاً متكاملاً لتكوين الكاتب.

أولاً- كتاب المعرفة: وهو أكبر أقسام الكتاب وأكثرها تنوعاً، إذ يضم عشرات الأبواب التي تتناول أسماء الناس والحيوان والنبات والطعام واللباس والأسلحة والآلات، وغيرها من الموضوعات التي عدّها المؤلف جزءاً من الثقافة العامة التي يحتاجها الكاتب.

ثانياً- كتاب تقويم اليد: ويعالج قضايا الكتابة والإملاء والنحو، وما يتصل بصحة الرسم وضبط الكلمات واستعمالاتها الصحيحة، بما يساعد الكاتب على سلامة التعبير ودقة الكتابة.

ثالثاً- كتاب تقويم اللسان: خصصه المؤلف لتصحيح النطق وتقويم الأداء اللغوي، فعالج ظواهر اللحن والأخطاء الشائعة، وبيّن الفروق بين الألفاظ المتقاربة في المبنى والمختلفة في المعنى.

رابعاً- كتاب الأبنية: ويُعنى بعلم الصرف وفقه اللغة، حيث تناول أبنية الأفعال والأسماء ودلالاتها المختلفة، مقدماً مادة لغوية دقيقة تعكس عمق المعرفة العربية ببنية الكلمات ومعانيها.

عناية العلماء بالكتاب

نال أدب الكاتب اهتماماً واسعاً لدى العلماء والباحثين، فوضعت له شروح واختصارات عديدة، من أشهرها كتاب “الاقتضاب في شرح أدب الكتاب” للبَطَلْيَوْسي، إلى جانب شروح أخرى للفارابي، والجواليقي، والزهراوي، والجذامي، والزجاجي وغيرهم.

كما صدرت له تحقيقات علمية متعددة في العصر الحديث، من أبرزها تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، وتحقيق محمد الدالي، وتحقيق علي محمد زينو، وهي طبعات أسهمت في إحياء الكتاب وتيسير الإفادة منه للباحثين والمهتمين.

كتاب ما زال حاضراً

تجمع الدراسات الحديثة حول ابن قتيبة على أن أدب الكاتب تجاوز كونه دليلاً لغوياً ليصبح مرجعاً في تكوين الكاتب وثقافته، وهو ما يفسر استمرار حضوره في الدراسات اللغوية والأدبية حتى اليوم، فبقي مرجعاً أساسياً في الدراسات اللغوية والأدبية، ولا يزال الباحثون وطلاب اللغة العربية يعودون إليه بوصفه أحد أهم الكتب التي أرست أسس الكتابة العربية، وأسهمت في بناء ثقافة الكاتب وصقل أدواته، وهو ما جعل هذا الكتاب واحداً من أمهات الكتب العربية التي أسهمت في بناء الثقافة الأدبية وصون اللغة العربية وتراثها الفكري.