من الهتاف إلى الذاكرة… منشدو حماة يروون كواليس صوت الثورة السورية

دمشق-سانا

لم تكن الهتافات التي صدحت في ساحات الثورة السورية مجرد كلمات ترددها الحناجر، بل شكلت جزءاً من ذاكرة جماعية وثقافية رافقت السوريين في واحدة من أهم محطات تاريخهم المعاصر، وتحولت إلى وسيلة للتعبير عن الأمل والإصرار، قبل أن تصبح اليوم مادة تستعاد بوصفها جانباً من التراث الشفهي الذي يوثق تفاصيل تلك المرحلة.

وفي هذا السياق، أعادت الجلسة التفاعلية “من خلف الكواليس.. حكاية هتاف”، التي نظمتها مديرية ثقافة حماة ضمن فعاليات أسبوع التراث اللامادي أول أمس، فتح صفحات من ذاكرة الهتاف الثوري، من خلال شهادات مباشرة لعدد من منشدي الثورة في مدينة حماة، الذين استعادوا قصص ولادة الهتافات والأناشيد، وكيف انتقلت من ساحات حماة إلى مختلف المحافظات السورية، لتصبح جزءاً من الذاكرة الوطنية.

الهتاف… ذاكرة تتجاوز اللحظة

سلطت الجلسة الضوء على الظروف التي ولدت فيها الهتافات الثورية، والأجواء التي رافقت كتابتها وترديدها، والدور الذي لعبته في رفع معنويات المتظاهرين وتعزيز روح التضامن بينهم، إذ لم تكن تلك الهتافات مجرد وسيلة للحشد، بل شكلت لغة جماعية عبرت عن تطلعات السوريين وآمالهم.

وقال المنشد نادر القاضي: “إن الهتافات والأناشيد التي كانت ترددها حناجر المتظاهرين أسهمت بصورة كبيرة في رفع معنوياتهم، وعكست بصورة عفوية وصادقة مشاعرهم ومطالبهم”، مؤكداً أن أثرها تجاوز لحظة التظاهر ليبقى حاضراً في الذاكرة الجمعية.

حكايات من قلب الساحات

استعاد المنشد خضر خليل، الملقب بـ”الصقر الحموي” خلال الثورة، تفاصيل مشاركته في كتابة عدد من الهتافات والأناشيد التي انطلقت من مظاهرات حي باب قبلي في مدينة حماة، قبل أن تنتشر في ساحات سورية أخرى، مشيراً إلى أنه بقي طوال سنوات الثورة داخل المدينة، محافظاً على تواصله مع ناشطيها وشبابها في مختلف المحافظات.

وأشار خليل إلى أن الأيام والأسابيع الأولى للثورة كانت مفعمة بالأمل والإيمان بإمكانية تحقيق التغيير، وهو ما انعكس في كلمات الهتافات التي حملت مشاعر الحرية والكرامة، وتحولت مع مرور الوقت إلى جزء من الذاكرة الثقافية للثورة السورية.

التراث الشفهي يوثق الذاكرة

أكد مدير ثقافة حماة محمد العمر في تصريح لـ سانا أن الجلسة سلطت الضوء على جانب مهم من ذاكرة أبناء المدينة، يتمثل في بدايات الهتاف الثوري، بمشاركة نخبة من منشدي حماة، هم خضر خليل، ونادر القاضي، وعبد الحافظ المنجد، وعبدالرحمن فرهود الشهير باسم إبراهيم القاشوش، الذين روى بعضهم أمام الحضور قصصاً وكواليس عن الهتافات التي رافقت انطلاق الثورة، في أجواء امتزجت فيها مشاعر الفخر والحنين.

ويأتي هذا النشاط ضمن فعاليات أسبوع التراث اللامادي الذي تنظمه مديرية ثقافة حماة بهدف إبراز عناصر الموروث الثقافي السوري وصونها، في إطار الاهتمام بالتاريخ الشفهي بوصفه أحد المكونات الأساسية للهوية الوطنية، وحفظ التجارب التي صنعت ذاكرة المجتمع للأجيال القادمة.