مسابقة تلحين النشيد الوطني.. وزارة الثقافة تطلق مرحلة التلحين ضمن مشروع وطني تشاركي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الثقافة إطلاق مسابقة تلحين النشيد الوطني السوري، ضمن مشروع وطني تشاركي يهدف إلى إنتاج نشيد جديد يعبر عن تطلعات السوريين وقيمهم الجامعة، ويجسد الهوية الوطنية في قالب موسيقي معاصر يراعي الطابع الرسمي للدولة.

وبحسب ما ورد في إعلان الوزارة عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمراحل السابقة من المشروع، والتي تضمنت استقبال النصوص الشعرية وفرزها وتقييمها من قبل لجان متخصصة، وصولاً إلى اعتماد مجموعة من النصوص المرشحة تمهيداً لمرحلة التلحين.

لجنة علمية لاختيار النصوص

وأوضحت الوزارة أنها شكّلت، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة علمية متخصصة ضمت عدداً من الأكاديميين واللغويين، برئاسة الدكتور محمد قاسم، أمين مجمع اللغة العربية، وعضوية أساتذة من جامعات سورية مختلفة.

وتولت اللجنة دراسة النصوص المقدمة وفق معايير لغوية وفنية وتاريخية، حيث أسفرت أعمالها عن اختيار سبعة نصوص شعرية للانتقال بها إلى مرحلة التلحين، بما يحقق التكامل بين النص واللحن في صياغة نشيد وطني.

معايير التلحين وشروط المشاركة

وحددت وزارة الثقافة مجموعة من الشروط للمشاركة في المسابقة، منها أن يكون المتقدم سورياً أو بحكمه، وأن يحقق اللحن توافقاً مع النص المعتمد، مع مراعاة الطابع التعبيري والإيقاع الرسمي وقابلية الأداء الجماعي.

كما تتيح المسابقة للملحنين التقدم بأكثر من عمل، على أن تخضع الألحان لتقييم لجنة مختصة وفق معايير تشمل البناء اللحني، وتوازن الجمل الموسيقية، واختيار الإيقاع المناسب، إضافة إلى قابلية التوزيع الأوركسترالي وحضور الهوية الموسيقية.

لجنة تحكيم فنية وإشراف مؤسساتي

وتتولى لجنة تحكيم فنية تضم ملحنين وأكاديميين وخبراء في التوزيع الموسيقي والأداء الصوتي، إلى جانب ممثلين عن وزارة الثقافة، مهمة تقييم الأعمال المقدمة، ومتابعة العملية التحكيمية وصولاً إلى اختيار اللحن النهائي.

أهداف المشروع ومخرجاته

ووفقاً لإعلان الوزارة، تهدف المسابقة إلى إنتاج لحن وطني رسمي يتمتع بالقوة التعبيرية والوضوح، وقابلية الأداء في المناسبات الوطنية والدولية، إضافة إلى إبراز الطاقات الموسيقية السورية داخل البلاد وخارجها، وإشراكها في صياغة عمل فني يحمل طابعاً سيادياً.

كما تسعى الوزارة إلى توثيق المسار الفني للمشروع من خلال أرشفة الأعمال المشاركة، وإصدار كتيب يوثق مراحل إنجاز النشيد الجديد.