حنّا عبود: من النقد الأدبي إلى الموسوعة… سيرة مثقف عميق الأثر في الثقافة السورية

دمشق-سانا

طوى رحيل الناقد والمترجم السوري حنّا عبود صفحة واحدة من أكثر التجارب الفكرية ثراءً وخصوصية في الثقافة السورية والعربية، بعد مسيرة امتدت لأكثر من ستة عقود في التأليف والترجمة والنقد والبحث المعرفي.

عبود الذي غيّبه الموت في الـ 23 من حزيران الجاري عن عمر ناهز التاسعة والثمانين عاماً، لم يكن مجرد ناقد أدبي أو مترجم غزير الإنتاج، بل مثقفاً موسوعياً انشغل بأسئلة الإنسان والحضارة والجمال، متنقلاً بين الأدب والفلسفة والميثولوجيا وعلم الجمال والنظريات الفكرية، مخلفاً وراءه عشرات الكتب المترجمة والمؤلفة.

من اليتم إلى صناعة المعرفة

ولد حنا عبود عام 1937 في قرية القلاطية التابعة لمنطقة تلكلخ في محافظة حمص، وعاش طفولة قاسية بعد وفاة والديه وهو في الخامسة من عمره، لينتقل إلى الميتم الأرثوذكسي في حمص، حيث أمضى ثماني سنوات كان لها أثر عميق في تكوين شخصيته المعرفية والأدبية.

هناك بدأت علاقته بالموسيقا والقراءة، وكتب محاولاته الشعرية الأولى في سن مبكرة، قبل أن يتابع دراسته الجامعية في جامعة دمشق ويحصل على إجازة في اللغة العربية وآدابها، ليعمل بعدها مدرساً حتى عام 1989، وهي المهنة التي كان يعدّها رسالة وطنية وثقافية إلى جانب مشروعه الفكري.

حضور مؤثر في المشهد الثقافي

إلى جانب عمله في التدريس، أسهم عبود في إثراء الحياة الثقافية السورية من خلال عمله في تحرير مجلتي “الآداب الأجنبية” و”الموقف الأدبي”، الصادرتين عن اتحاد الكتاب العرب، إضافة إلى عضويته في جمعية النقد الأدبي ومشاركاته في الندوات والمؤتمرات الفكرية والأدبية داخل سوريا وخارجها.

وعرف بين أوساط المثقفين بكونه واحداً من أبرز نقاد الشعر السوري والعربي في النصف الثاني من القرن العشرين، لما امتلكه من رؤية نقدية عميقة جمعت بين المعرفة النظرية والتطبيقية والانفتاح على التجارب الإنسانية المختلفة.

مشروع نقدي تجاوز الحدود

لم يتوقف اهتمام عبود عند حدود النقد الأدبي التقليدي، بل سعى إلى بناء رؤية شاملة للثقافة بوصفها فعلاً إنسانياً وحضارياً، وقد تجسد ذلك في عدد من مؤلفاته البارزة مثل “المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث”، و”مسرح الدوائر المغلقة”، و”النزوحات الكبرى وأثرها في الأدب العربي”، و”النحل البري والعسل المر”، و”القصيدة والجسد”، و”الحداثة عبر التاريخ”.

وفي كتابه “فصول في علم الاقتصاد الأدبي” طرح واحدة من أكثر أفكاره تميزاً، مقدماً مفهوم “الاقتصاد الأدبي” بوصفه نقيضاً للاقتصاد السياسي القائم على الهيمنة المادية، ورأى أن الأدب والفنون قادران على بناء عالم أكثر إنسانية وعدالة وجمالاً.

الميثولوجيا بوابة لفهم الإنسان

في العقود الأخيرة من حياته اتجه عبود إلى دراسة الأساطير العالمية والميثولوجيا، فأنجز أعمالاً مرجعية مهمة كان أبرزها “موسوعة الأساطير”، التي تعد من أبرز المشاريع العربية في هذا المجال.

وانطلق في هذه الأعمال من قناعة راسخة بأن الأسطورة تمثل الذاكرة الأولى للإنسان، وأن فهم الحضارات لا يكتمل دون فهم منظوماتها الرمزية والأسطورية، لذلك عمل على تعريف القارئ العربي بالأساطير العالمية والشرقية والسورية، وربطها بالأدب والفكر والتاريخ.

الترجمة بوصفها معرفة واكتشافاً

أنجز عبود مشروعاً واسعاً في الترجمة شمل عشرات الكتب في الفلسفة والنقد وعلم الاجتماع والتاريخ والأدب العالمي، ومن أبرز أعماله “موجز تاريخ الفلسفة”، و”بؤس الفلسفة”، و”العائلة المقدسة”، و”تاريخ المسرح”، و”الخيال الأدبي”، وغيرها من الأعمال التي أسهمت في توسيع أفق المعرفة لدى القارئ العربي.

وكان يرى أن الترجمة ليست نقلاً للنصوص فحسب، بل وسيلة لفهم الأفكار وهضمها واستيعابها، وهو ما جعله يكرس جانباً كبيراً من حياته لهذا الحقل المعرفي.

مدرسة ثقافية خرّجت أجيالاً من المبدعين

امتد تأثير حنا عبود من كتبه ومقالاته، إلى أجيال كاملة من الشعراء والكتاب وجدوا في منزله بمدينة حمص ملتقى ثقافياً مفتوحاً للنقاش والحوار وتبادل الأفكار.

وعرف عنه اهتمامه بالمواهب الشابة وقراءته الدقيقة للنصوص الأدبية، حيث أسهمت ملاحظاته النقدية في تطوير تجارب العديد من الأدباء الذين كانوا يعدّونه معلماً وصاحب فضل في صقل تجاربهم الإبداعية.

ما أنجزه حنا عبود تعجز عنه مؤسسة كاملة

الناقد والباحث الدكتور سعد الدين كليب رأى في تصريح لـ “سانا” أن حنا عبود يعد أحد أهم النقاد والمترجمين السوريين خلال أكثر من نصف قرن، مؤكداً أن نتاجه الفكري تجاوز المئة كتاب بين مؤلف ومترجم.

وقال كليب: إن اهتمامات عبود امتدت من النقد الأدبي وتاريخ النقد والنظرية الأدبية إلى الميثولوجيا والنسوية والنظريات الفكرية والسياسية، مشيراً إلى أن موسوعة الأساطير العالمية التي أنجزها تعد من أهم الموسوعات الحديثة في الثقافة العربية.

وأضاف: “إن ما قدمه الراحل قد تعجز عنه مؤسسة علمية كاملة، فقد ظل طوال حياته منشغلاً بالقراءة والكتابة والحوار والسجال الفكري”، لافتاً إلى أن قيمته الحقيقية تتجلى في كونه نموذجاً للمثقف الذي وضع ثقافته ومعرفته في خدمة المجتمع.

يزرع المحبة كما يزرع المعرفة

من جانبه، قال الشاعر والصحفي نضال بشارة: “إن آخر ما وصلني من الراحل قبل ساعات من وفاته كان رسالة صوتية يوصيني فيها بأن “يسلّم على كل المحبين”، معتبراً أن هذه العبارة تختصر شخصية حنا عبود الذي جعل من المحبة والفرح جوهر مشروعه الثقافي”.

وأشار بشارة إلى أن نظرية “الاقتصاد الأدبي” التي صاغها عبود تمثل إحدى أهم إضافاته الفكرية، إذ أقام من خلالها مواجهة بين عالم الربح والسيطرة من جهة، وعالم الجمال والإبداع من جهة أخرى، مؤكداً أنه أثبت خلال حياته أنه “مزارع ماهر للمحبة”، وهو ما ظهر بوضوح في عشرات شهادات الأدباء والمثقفين الذين نعوه، واستذكروا دوره في توجيه تجاربهم الأدبية وإغناء معارفهم النقدية، مؤكداً أن منجزه الكبير يستحق المزيد من الدراسة والاهتمام والتوثيق.

إرث يتجاوز حدود الزمن

كان عبود نموذجاً للمثقف الذي جعل من المعرفة مشروع حياة، ومن الأدب أفقاً للدفاع عن الإنسان والجمال والحرية، تاركاً إرثاً فكرياً سيظل حاضراً في ذاكرة الثقافة العربية لسنوات طويلة قادمة.