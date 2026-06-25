الإصابات المرضية عبر العصور: قراءة في نصوص سورية وعالمية تكشف تاريخ السرطان والسكري

دمشق-سانا

في إطار مشروع توثيق الألواح الكتابية في المتاحف داخل سورية وخارجها، قدّمت ندوة بعنوان “السرطان وداء السكري في آثار سورية والعالم” للمؤرخ الدكتور محمود أحمد السيد في المتحف الوطني بدمشق اليوم الأربعاء عرضاً علمياً معمقاً حول نصوص قديمة تكشف معلومات طبية سبقت عصرها، وأسهمت في رسم ملامح تاريخ الطب عبر آلاف السنين.

السرطان… التسمية والبدايات الأولى

واستعرض السيد سجلاً زمنياً لظهور السرطان في الكائنات الحية، موضحاً أن أول من أطلق تسمية سرطان على الورم الخبيث هو الطبيب الإغريقي أبقراط (460-377 ق.م) أحد أبرز أعلام الطب في التاريخ اليوناني.

وبيّن أن المرض لم يبدأ مع الإنسان، بل ظهر أولاً لدى الحيوانات، فوفق المعطيات الأثرية الحالية، تعود أقدم الأورام غير السرطانية إلى نحو 255 مليون عام، بينما ظهرت الأورام السرطانية قبل 240 مليون عام، ووثّقت إحدى الدراسات إصابة سلحفاة بسرطان العظام في عظم الفخذ الأيسر، عُثر على بقاياها في محجر بجنوب غرب ألمانيا، وهي محفوظة اليوم في متحف كارنيفي للتاريخ الطبيعي.

أقدم الإصابات البشرية

وأوضح السيد أن أقدم إصابة بشرية مؤكدة بالسرطان تعود إلى مليون و700 ألف سنة، وقد اكتُشفت في جنوب أفريقيا. كما عُثر على بقايا فخذ بشري يعود للإنسان الهومو أوركتوس مصاب بسرطان العظام في مدينة جاوة الإندونيسية خلال القرن التاسع عشر، ويؤرخ بحوالي 800 ألف عام قبل الميلاد.

أسباب الإصابة بالسرطان عبر العصور

وأشار السيد إلى أن الإنسان القديم أُصيب بالسرطان رغم غياب الملوثات الصناعية، والمواد البلاستيكية والغذاء المكرر. فقد كان يتعامل مع مواد طبيعية مثل القار ويستنشق ثاني أكسيد الكربون دون وسائل حماية، ما قد يفعّل الاستعداد الجيني للإصابة.

كما تعود الإصابة إلى نقطة ضعف في الطفرة المتأصلة في الحمض النووي، إضافة إلى عوامل أخرى مثل الطفيليات، العدوى البكتيرية، الفيروسات، وأنماط الحياة والبيئة المحيطة، ولفت إلى أن طبيعة المكان والتحولات المناخية عبر العصور لعبت دوراً في انتشار الأمراض الحميدة والخبيثة.

البرديات المصرية… توثيق مبكر للسرطان والسكري

توقف السيد عند بردية إدوين سميث الجراحية 1600و1550 ق.م، التي تضمنت أقدم وصف طبي لسرطان الثدي، وسجلت ثماني حالات، ووصفت المرض بعبارة “لا علاج له”، وقد اعتمدت البردية منهجاً علمياً في الفحص والتشخيص، مما جعلها أساساً لعلم الجراحة.

كما تناول بردية إيبرس (1552 ق.م)، التي قدّمت أقدم وصف سريري معروف لداء السكري، مسجلة حالة تطابق أعراض السكري الحاد (النوع الأول) وفق الطب الحديث.

الأمراض المعدية والحجر الصحي في النصوص السورية

واستعرض السيد النصوص المسمارية السورية، التي تُعد مصدراً أساسياً لتاريخ العلوم، ومنها الطب والصيدلة، فقد تضمنت إشارات متقدمة حول تصنيف الأمراض الجلدية والمعدية، التعقيم، معالجة لدغات الأفاعي، وأمراض الأسنان التي قد تؤدي إلى تعفن الدم.

كما عرض قطعاً أثرية سورية أظهرت إصابات بشرية قديمة بـالتهاب الجيوب الأنفية وأمراض الفكين وأمراض العظام المعدية مثل التهاب السمحاق والسل والتهاب المفاصل العظمي واندماج الفقرات القطنية وهشاشة العظام وفرط التعظم المسامي في الجمجمة.

وأشار إلى نصوص مملكة ماري التي وثّقت أقدم وثيقة مكتوبة تسجل حالة مرض معدٍ وتصف إجراءات الحجر الصحي بدقة، ما يجعلها أقدم نظام حجر صحي معروف في التاريخ، كما تضمنت النصوص أسماء 340 نبتة طبية مثل الثوم والبصل والتين، استُخدمت في تركيب الأدوية القديمة، وتحدثت نصوص أوغاريت عن العقم وأمراض أخرى هددت حياة البشر.

الحرفي شريك في نشر الوعي

وشهدت الندوة مشاركة رئيس مجلس إدارة جمعية العادات الأصيلة الحرفي عدنان تنبكجي، الذي قدّم منحوتة خشبية تحاكي بدقة تشريحية عظماً بشرياً مصاباً بالسرطان، بأبعاد قريبة من الواقع لحالات ساركوما العظام، وقد جاءت هذه المبادرة لتؤكد دور الحرفي في نشر الوعي وصناعة صورة حضارية، وتعزيز أهمية الكشف المبكر عن السرطان.

رسالة ختامية… الألواح إرث إنساني حي

واختتم السيد الندوة بالتأكيد على القيمة التاريخية والحضارية للنصوص والآثار الطبية، معتبراً أنها سجل حي لتجربة إنسانية ممتدة عبر ملايين السنين، تُظهر سعي الإنسان منذ أقدم العصور لفهم المرض وتشخيصه وعلاجه، وصولاً إلى الحاضر وفتح آفاق جديدة للمستقبل.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها المديرية العامة للآثار والمتاحف لتعزيز حضور الموروث الحضاري السوري في الأوساط العلمية والثقافية، ودعم مشاريع التوثيق والدراسة التي تحفظ الذاكرة التاريخية لسورية وتبرز دورها في مسيرة المعرفة الإنسانية.