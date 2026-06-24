عندما دخلت كرة القدم شباك السينما… حكايات تجاوزت حدود المستطيل الأخضر

دمشق-سانا

في أحد أشهر مشاهد السينما الرياضية، يركض أسرى الحرب نحو الحرية فوق أرض ملعب كرة قدم في فيلم “الهروب إلى النصر”، بينما تمتزج هتافات الجماهير بأصوات التحدي والمقاومة.

وفي مشهد آخر، يظهر دييغو مارادونا وسط آلاف المعجبين الذين صنعوا منه أسطورة، قبل أن تكشف الكاميرا لاحقاً حجم الضغوط التي رافقت حياته بعيداً عن الملاعب.

بين هذين المشهدين تكمن مفارقة ثقافية لافتة، حيث تحولت كرة القدم عبر السينما إلى مادة غنية لسرد حكايات الإنسان عن الحلم والنجاح والهوية والانكسار، وأصبحت مدخلاً لفهم المجتمعات وتحولاتها، وفضاءً درامياً يلتقي فيه الفن بالرياضة لتقديم قصص تسبر أعماق الإنسان.

اللاعب.. بطل الشاشة كما هو بطل الملعب

وجدت السينما الروائية في لاعبي كرة القدم شخصيات درامية جاهزة، تجمع بين الطموح والصراع والتحدي، ومن أبرز الأمثلة على ذلك فيلم “بيليه ولادة أسطورة” (2016) الذي استند وفقاً لموقع قاعدة بيانات الأفلام العالمية أي إم دبي بي إلى محطات موثقة من سيرة الأسطورة البرازيلية، متتبعاً رحلته من أحياء الفقر إلى التتويج بكأس العالم، ليقدم نموذجاً عن الرياضة بوصفها طريقاً لتغيير المصير.

ووفقاً لموقع أي إم دبي بي، في معرض تقييمه لفيلم المدانون والمتحدون (2009)، المقتبس من رواية الكاتب البريطاني ديفيد بيس، تتحول شخصية المدرب الإنكليزي برايان كلوف إلى محور درامي يكشف صراعات السلطة والطموح في عالم كرة القدم، بعيداً عن صورة المدرب المنتصر التي اعتاد الجمهور رؤيتها.

أما سلسلة غول (Goal) التي انطلقت عام 2005، فقد جعلت من حلم الاحتراف في كرة القدم الأوروبية محوراً لأحداثها، من خلال قصة الشاب سانتياغو مونيز الذي يسعى إلى تجاوز ظروفه الاجتماعية للوصول إلى النجومية، في معالجة تجسد التحديات والطموحات التي ترافق مسيرة العديد من اللاعبين حول العالم، وفقاً للمعلومات والتغطيات المنشورة على موقع FIFA.com حول الفيلم وشراكته مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويظل فيلم الهروب إلى النصر (1981) للمخرج جون هيوستن أحد أبرز الأعمال التي تجاوزت حدود الرياضة التقليدية، إذ جمع بين نجوم كرة القدم وفي مقدمتهم بيليه وبوبي مور وبين كبار ممثلي السينما أمثال سلفستر ستالون ومايكل كين، ليجعل من المباراة رمزاً للمقاومة والكرامة الإنسانية.

من الشارع العربي إلى الملاعب العالمية

في السينما العربية، ولاسيما المصرية ينقل لنا موقع المركز القومي للسينما عن حضور كرة القدم على الشاشة الذهبية بوصفها جزءاً من الحياة اليومية للناس، كما فيلم غريب في بيتي بطولة نور الشريف (1982)، حيث تبدو رحلة لاعب الكرة القادم من الصعيد مدخلاً لرصد تحولات اجتماعية وإنسانية في المجتمع المصري، بينما قدم المخرج محمد خان في فيلم الحريف (1984) بطولة عادل إمام صورة مختلفة للعبة، من خلال ملاعب الأحياء الشعبية والساحات الترابية التي شكلت فضاءً لأحلام البسطاء.

كما تناول فيلم العالمي (2009) رحلة لاعب مصري يسعى إلى الاحتراف الخارجي والمشاركة في كأس العالم، مع التركيز على العقبات التي تواجه المواهب الشابة في طريقها نحو الشهرة.

وفي السينما السورية، شكل فيلم لاعب الكرة (1973) محطة بارزة في توظيف الرياضة داخل العمل الكوميدي، فيما انتقل فيلم وقت مستقطع 22 (2026) إلى مقاربة وثائقية معاصرة، راصداً أجواء متابعة السوريين لمباريات مونديال قطر 2022 وعلاقة الجمهور المحلي باللعبة في البيوت والمقاهي والساحات العامة.

الوثائقيات.. الوجه الآخر للأساطير

إذا كانت السينما الروائية تصنع بطلاً درامياً من لاعب الكرة، فإن الوثائقيات تحاول تفكيك هذه الصورة والاقتراب من الإنسان المختبئ خلفها.

ففي فيلم مارادونا (2019)، اعتمد المخرج البريطاني آصف كاباديا على مئات الساعات من المواد الأرشيفية النادرة، ليقدم صورة أكثر تعقيداً للنجم الأرجنتيني، تجمع بين المجد الرياضي والضغوط النفسية والشهرة الطاغية.

وبالطريقة نفسها، استعرض وثائقي بيليه (2021) صعود النجم البرازيلي بالتوازي مع التحولات السياسية التي شهدتها بلاده خلال تلك المرحلة، بينما كشفت سلسلة بيكهام (2023)، من خلال مقابلات وشهادات أفراد عائلته وزملائه، جانباً من الضغوط الإعلامية التي واجهها اللاعب الإنكليزي خلال مسيرته.

ودخلت الكاميرا إلى غرف الملابس واجتماعات الأجهزة الفنية عبر سلسلة كل شيء أو لا شيء التي أنتجتها منصة “أمازون برايم”، مقدمة مشاهد نادرة من كواليس أندية مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام، بما يسمح للمشاهد برؤية ما يحدث خلف الصورة التلفزيونية المعتادة.

كما وثقت سلسلة سندرلاند حتى الموت العلاقة العميقة بين النادي الإنكليزي ومدينة سندرلاند، مظهرة كيف يمكن لنتائج فريق كرة القدم أن تنعكس على المزاج العام والهوية المحلية لسكان المدينة.

الكرة تكشف صورة المجتمع

لم تتوقف السينما عند حدود النجومية الرياضية، بل استخدمت كرة القدم لفهم قضايا اجتماعية وسياسية أوسع، ففي وثائقي إيسكوبار (2010)، الذي استند إلى شهادات صحفيين ورياضيين وشخصيات عاصرت تلك المرحلة، تتكشف العلاقة المعقدة بين كرة القدم وتجارة المخدرات في كولومبيا، من خلال قصة اللاعب أندريس إيسكوبار.

كما تناول المخرج الصربي أمير كوستوريتسا في فيلمه مارادونا (2008) شخصية النجم الأرجنتيني بوصفها ظاهرة اجتماعية وثقافية وسياسية، متجاوزاً حدود السيرة الرياضية التقليدية إلى قراءة أوسع لدور الرياضيين في تشكيل الوعي الشعبي.

وفي السنوات الأخيرة، واصلت الوثائقيات الرياضية هذا الاتجاه من خلال أعمال تناولت تاريخ أندية كبرى مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي، مستندة إلى شهادات لاعبين ومدربين ومسؤولين، لتوثيق لحظات مفصلية في تاريخ هذه المؤسسات الرياضية.

الملعب مصدر إلهام للشاشة

تظل كرة القدم واحدة من أكثر المواد ثراءً للسرد السينمائي، فانتقلت من وصف التنافس داخل المستطيل الأخضر، إلى قصص إنسانية عكست قضايا الهوية والانتماء والطموح والنجاح، وبينما سعت الأفلام الروائية إلى إبراز المشاعر وصناعة الأبطال، حاولت الأعمال الوثائقية الاقتراب من الواقع وكشف ما يجري خلف الكواليس، ما منح اللعبة أبعاداً تتجاوز حدود الرياضة.

ومع اتساع منصات البث الرقمي وتنامي الاهتمام العالمي بالمحتوى الرياضي، تبدو العلاقة بين السينما وكرة القدم مرشحة لمزيد من التطور، حيث يحمل كل هدف وكل بطولة حكاية جديدة قابلة للتحول إلى عمل بصري يحفظ الذكريات ويمنح الأرقام روحاً إنسانية تبقى حاضرة في وجدان الجماهير.