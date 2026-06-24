تعلم وصناعة وفرص عمل.. ورشة عطور تجمع شغف الشباب في دمشق

2M0A7417 تعلم وصناعة وفرص عمل.. ورشة عطور تجمع شغف الشباب في دمشق

دمشق-سانا

احتضن المركز الثقافي العربي في المزة بدمشق ورشة تدريبية بعنوان “حرفة وتراث” خُصصت لتعليم أساسيات صناعة وتركيب العطور، بمشاركة مهتمين من مختلف الفئات، ضمن نشاط يهدف إلى تعزيز المهارات المهنية وإتاحة فرص جديدة للتعلم ودخول سوق العمل.

وشهد اليوم الثاني من الورشة تطبيقات عملية لما تلقّاه المشاركون في الجلسة النظرية الأولى، حيث تعرّفوا على مكوّنات العطور الأساسية وآليات تركيبها، واستخدموا أدوات الصناعة من زيوت عطرية وكحول ومثبتات وزجاجات مخصّصة، ليتمكن كل متدرب من إعداد عطره الخاص والاحتفاظ به، كما شجّعهم المدرب على إطلاق مشاريع صغيرة في هذا المجال ولو برأس مال محدود، مع تقديم إرشادات حول التسويق الحرفي وسبل الوصول إلى الزبائن.

وأوضح مدرب الورشة محمد حمود لوكالة سانا، أن النشاط ركّز على الجانب العملي بعد استعراض الأسس النظرية المتعلقة بأنواع العطور ونِسَب تركيزها، مؤكداً أن الهدف من هذه المبادرات هو تقديم مهارات بسيطة وقابلة للتطبيق تساعد الأفراد على إيجاد فرص عمل أو مصادر دخل إضافية، وبين أن مهنة تركيب العطور لا تزال تحافظ على حضورها وإقبال الناس عليها، ما يجعلها خياراً مناسباً للراغبين في خوض تجربة مهنية جديدة، مختصراً رسالته بعبارة: “العلم والحياة للجميع”.

من جهته، عبّر المشارك عبد الرحمن الخيمي، العائد إلى سوريا قبل خمسة أشهر بعد سنوات من الاغتراب في تركيا عن تقديره للفعالية، معتبراً أنها تمنح الشباب معرفة جديدة وتعزز الثقة بالنفس وتتيح تبادل الخبرات، وأشار إلى أن وجود مدرب كفيف يقود الورشة يعكس إرادة السوريين للنهوض رغم التحديات، مؤكداً أهمية دور الشباب في البناء والتنمية عبر اكتساب المهارات والمشاركة المجتمعية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينظمها المركز الثقافي العربي في المزة، بهدف تنمية القدرات المهنية والحرفية، وتشجيع المبادرات التي تربط بين التعلم وفرص العمل، مع إتاحة المجال أمام مختلف شرائح المجتمع للمشاركة والاستفادة.

2M0A7409 تعلم وصناعة وفرص عمل.. ورشة عطور تجمع شغف الشباب في دمشق
2M0A7416 تعلم وصناعة وفرص عمل.. ورشة عطور تجمع شغف الشباب في دمشق
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