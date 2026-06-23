“عسولة”… عرض مسرحي يزرع القيم في نفوس الأطفال ويعزّز وعيهم

دمشق-سانا

قدّم مسرح العرائس التابع لوزارة الثقافة اليوم الثلاثاء مسرحية “عسولة” للأطفال، من تأليف فاتن ديركي وإخراج عبد السلام بدوي، في عرض يستمر عشرة أيام، ويستهدف الأطفال والعائلات عبر قصة تربوية تحمل رسائل اجتماعية وإنسانية وقيمية.

وتروي المسرحية حكاية النحلة الصغيرة عسولة التي تدفعها رغبتها في اكتشاف العالم إلى الابتعاد عن مملكتها، فتقع في فخ وعود خادعة تستغل براءتها، ما يعرّض مملكة النحل للخطر حيث ينتصر الخير في النهاية بعد اعتراف البطلة بأخطائها، ضمن حبكة مشوقة تجمع بين صراع الخير والشر، وتقدّم في الوقت نفسه معلومات مبسطة عن حياة النحل ودوره في التوازن البيئي.

دور المسرح في بناء وعي الطفل

أوضح المخرج عبد السلام بدوي في تصريح لـ سانا، أن العمل يستلهم عالم النحل كنموذج للتنظيم والعمل الجماعي، مؤكداً أهمية المسرح في حياة الطفل بوصفه فناً تفاعلياً يقدّم حضوراً بصرياً وحسياً لا يمكن للشاشات تعويضه، ويسهم في صقل شخصية الطفل وتعزيز وعيه البيئي والاجتماعي.

قيم تربوية بأسلوب محبّب

وبيّنت المؤلفة فاتن ديركي أن المسرحية تستهدف الأطفال بين 5 و9 سنوات، وتقدّم مجموعة من القيم الأخلاقية مثل التعاون والمحبة والوفاء والعمل الصادق، بعيداً عن التلقين المباشر، وتمثل “عسولة” الطفل الفضولي الذي يحتاج إلى التوجيه السليم لحسن الاختيار.

انطباعات الحضور

أشادت السيدة قمر الزمان ملا بأهمية المسرح في تنمية مهارات الأطفال، فيما عبّر الطفل يونس عمر عن إعجابه بالموسيقا والأضواء التي رافقت العرض.

مسرح العرائس في سوريا

يُذكر أن مسرح العرائس في سوريا يُعد من الفنون العريقة التي تجمع بين الترفيه والتربية، وقد انطلق رسمياً عام 1960، وازدهر خلال الستينيات والسبعينيات ليصبح وسيلة مهمة لنشر القيم الثقافية والاجتماعية.